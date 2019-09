Burkina Faso: CIMASSO - «Un exemple d'investissement du privé»

C'est en novembre 2018 que CIMASSO (la maison du ciment en dioula), la toute première usine de production de ciment dans la cité de Guimbi Ouattara, a lancé ses activités de production. Presque un an après, les initiateurs de ce gigantesque projet sont honorés par la visite du président du Faso : Roch Marc Christian Kaboré y était le vendredi 20 septembre 2019 pour apprécier l'énorme investissement fait par ses promoteurs et encourager le secteur privé à investir pour la création d'emplois et le développement économique du Burkina.

C'est l'un des plus grands investissements du secteur privé au cours de cette dernière décennie dans la capitale économique du Burkina.

Ce projet de création d'une usine de production de ciment, longtemps mûri et savamment préparé par son promoteur, le richissime homme d'affaires burkinabè Inoussa Kanazoé, commencera à devenir réalité dès le 27 mai 2016 avec la pose de la première pierre à Bobo-Dioulasso.

Deux ans après, c'est une unité industrielle dotée d'équipements de dernière génération qui est sortie de terre. Mais il a fallu attendre le 06 novembre 2018 pour voir les premiers sacs de ciment « made by CIMASSO » sur le marché.

Et depuis, CIMASSO ne cesse de tisser sa toile dans un environnement concurrentiel où elle a su faire la différence par son choix technologique. Ce qui lui permet aujourd'hui d'assurer une production annuelle de 2 millions de tonnes extensible à 2,5 millions.

Depuis son implantation, CIMASSO semble être aussi une réponse au chômage, en attestent ces chiffres hallucinants : l'implantation de cette unité industrielle a surtout permis de générer 500 emplois directs et 2 500 emplois indirects, selon la direction de la société. CIMASSO valait bien une visite présidentielle, au regard surtout de son impact sur le renforcement du tissu économique du Burkina.

En choisissant de visiter cette usine, le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, avait certainement une idée derrière la tête : inciter le secteur privé à s'inspirer de l'exemple d'Inoussa Kanazoé en investissant dans la création d'entreprises pour le développement économique du Burkina.

«Dans le cadre de la relance économique de Bobo-Dioulasso, c'est un projet qui est porteur. C'est aussi un projet qui apporte un plus à l'Etat en matière d'impôts et de taxes.

Je voudrais d'abord saluer ce travail qui a été fait et surtout encourager le secteur privé à s'investir dans tous les projets de transformation que nous pouvons faire dans notre pays. Parce que cela participe également de notre indépendance, à la création d'emplois et au développement économique et social de notre pays.

Félicitations au président Kanazoé pour le travail qui a été fait et à tout le personnel qui a en main la gestion de cette entreprise », a déclaré le chef de l'Etat à l'issue de sa visite.

Le moins que l'on puisse dire est que CIMASSO reste aujourd'hui un modèle d'investissement encouragé par l'Etat dans le cadre de son plan national de développement économique et social (PNDES).

Un programme qui fait du secteur privé le moteur de la croissance économique de notre pays en raison des énormes potentialités dont il dispose.

Visiblement très ému par cette visite du président du Faso, le directeur général de CIMASSO, Abdoul Rahim Kanazoé, s'est dit déterminé à relever les défis du secteur industriel burkinabè et surtout à faire de CIMASSO un modèle d'investissement pour le développement économique et social de notre pays.