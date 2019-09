Togo: Début de la campagne de formation, de sensibilisation, de communication et d'information sur la décentralisation

Susciter l'adhésion, l'implication et la participation des acteurs locaux et particulièrement, les femmes et les jeunes au processus de décentralisation dans la région des Savanes. C'est l'objectif général de la campagne de formation, de sensibilisation, de communication et d'information sur la décentralisation lancé le vendredi dernier à Dapaong.

Il s'agit de faire connaître aux citoyens de la région, le contenu de la loi n° 2018-003 du 31 janvier portant modification de la loi n° 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales notamment, la participation citoyenne à la gestion locale et aussi faire connaître aux acteurs de la région , les critères ayant servi de base à la création des communes, à la fixation territoriaux et le chef-lieu des dites communes et enfin susciter l'esprit civique des citoyens de la région.

La présente campagne est le fruit de la concrétisation depuis 2017, du partenariat entre l'Union Européenne et la Coopération Allemande ; un partenariat qui vise la mise en œuvre du Programme de Décentralisation et Gouvernance Locale (ProDeGol), qui est un engagement conjoint de la Coopération Allemande et de l'Union Européenne pour l'appui du gouvernement togolais à la mise en œuvre de la décentralisation et au renforcement des capacités de gestion communale.

Le ProDeGol est cofinancé par le Ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (le BMZ) et l'Union Européenne et mis en œuvre par GIZ.

Dans la région, la campagne est pilotée par la Fédération des Organisations de Développement des Savanes (FODES) avec l'accompagnement des premières autorités de la région.

Il faut signaler qu'une grande caravane a sillonné les artères des villes avant de s'y rendre sur l'esplanade de la préfecture de Tône où M. ESSO Pirénèwè, Secrétaire Général de la préfecture a félicité l'Etat togolais pour l'importance accordée à la décentralisation et qui veut à tout prix que ses populations assimilent les contours de la décentralisation pour faciliter son implication afin de favoriser le développement des communes du Togo.

Il a invité les conseillers issus des différents partis politiques et organisations à travailler comme les élus d'un même parti . Ceci pour l'accomplissement du vœu du chef de l'Etat, son Excellence Faure Essozimna GNASSINGBE.