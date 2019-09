Cote d'Ivoire: Chico Lacoste nouveau manager de Magic Diezel

Le groupe ivoirien, Magic Diezel, a signé mardi à Abidjan, un contrat de management de trois ans avec Chico Lacoste, un agent artistique très apprécié dans les milieux du showbiz tant en Côte d'Ivoire qu'à l'étranger.

Magic Diezel, l'un des groupes majeurs de la musique urbaine (zouglou) en Côte d'Ivoire, a choisi de confier la gestion de sa carrière à Chico Lacoste, qui a reçu un mandat officiel de la société de droit sud-africain, OPENN Africa opérant dans le digital, l'audiovisuel et l'industrie du divertissement.

A partir du 1er octobre prochain, et pour une durée de trois ans, le nouveau manager de Magic Diezel aura la lourde mission de relever le défi de l'avenir avec le groupe, véritable révélation de la scène musicale africaine en 2019.

Chico Lacoste représentera Magic Diezel dans tous ses contacts professionnels et gèrera sa carrière de la manière la plus large possible, notamment en positionnant le groupe à l'international en liaison avec les partenaires stratégiques d'OPENN Africa, selon les modalités définies contractuellement.

L'accord a été paraphé par Tim Diezel et Sawako Diezel, les deux membres du groupe, et leur nouvel agent artistique Chico Lacoste, en présence de Me Geraldine Odehouri-Koudou, avocate de l'entreprise sud-africaine OPENN Africa.