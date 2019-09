Burkina Faso: Burkina - l'Opposition politique se dit prête à aider le pouvoir «à désamorcer cette bombe du chômage des jeunes »

Les conférenciers ont indiqué que les nouvelles du front sont « peu rassurantes ». En effet, des informations diffusées premièrement par des activistes ont fait état de conflit ouvert entre un chef militaire et sa troupe à Dédougou, sur fond d'accusation de connivence avec les terroristes. Lors d'échanges avec les Burkinabè vivant à New York, le président du Faso aurait lui-même confirmé les faits.

L'opposition dit regretter ces situations qui ne sont pas de nature à faciliter le combat contre les ennemis. En rappel, le 23 août passé, un mouvement d'humeur avait éclaté au camp Guillaume Ouédraogo de Ouagadougou.

« Tous ces faits montrent qu'il y'a un malaise au sein de notre armée » selon M.Dicko. Sans entrer dans des considérations d'ordre technique, l'opposition estime que le président du Faso et la hiérarchie militaire doivent travailler à rassurer la troupe et à les galvaniser.

S'agissant des concours de la fonction publique, l'opposition dit noter qu'en 2018 déjà, le gouvernement du MPP et de ses alliés avaient pris la décision de réduire les recrutements dans la fonction publique à 47%.

Ainsi, de plus de 11.096 postes en 2017, l'on est tombé à 6668 postes en 2018, avant de chuter à 5892 postes cette année.

Pour l'opposition, cette question de l'emploi des jeunes doit être considérée comme une extrême urgence. « On ne peut pas continuer à produire des diplômés et des professionnels qualifiés, si on leur ferme toutes les portes pour se réaliser.

Il est temps que les autorités fassent un diagnostic sérieux du système d'éducation et d'enseignement, ainsi que de la formation professionnelle au Burkina Faso, pour en déceler les profondes insuffisances et lui donner une nouvelle orientation.

L'opposition politique est prête à s'associer de bonne foi à toute réflexion sur la question, dans le but de désamorcer cette bombe du chômage des jeunes » a précisé le 4e vice - président de l'UPC.

Concernant la rentrée scolaire qui profile à l'horizon les conférenciers s'inquiètent " fortement" du sort réservé aux élèves, à leurs enseignants et à leurs parents.

Pour eux, le gouvernement n'a pas été à mesure de proposer et de mettre en œuvre une stratégie de sécurisation et de réouverture des écoles, et un processus de normalisation du cursus des élèves déplacés.

C'est pourquoi l'opposition invite une fois de plus le gouvernement à mettre tout en œuvre pour sécuriser les zones attaquées et permettre la réouverture des classes.

L'idée de la reprise du forum des jeunes est bonne dans le principe selon les conférenciers du jour.

De même, le thème était d'une « pertinence incontestable ». Seulement, pour eux, il fallait rompre avec les anciennes pratiques qui entachaient la crédibilité et remettaient en cause l'utilité de cette rencontre nationale.

Malheureusement, le MPP a recopié les erreurs du passé, et a même fait pire. L'édition 2019 n'a été qu'une foire de retrouvailles pour battre campagne auprès d'une certaine jeunesse convoyée opportunément sur place » dixit M. Dicko.

Une lecture sur les propos du ministre de la fonction publique, M. Seni Ouédraogo ont mis fin au point de presse.

En effet, lors du panel organisé à la faveur du 4ème anniversaire du putsch manqué, il aurait déclaré ceci : « Je n'écoute pas la radio, je ne lis pas un journal du Burkina. J'avance . Je n'ai pas peur de ne plus être ministre. Si on m'a enlevé même, on m'a arrangé ».

Pour l'opposition dans un tel contexte où le front sociale est agité, on devrait faire économie de ces propos. Il devrait plutôt chercher à instaurer un dialogue permanent et sincère avec les partenaires sociaux.