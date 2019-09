Ile Maurice: Accusé de viol, il veut épouser sa victime

«Je suis toujours amoureux d'elle et je garde l'espoir de me marier avec elle.» Appelé à la barre à la fin de son procès, hier, lundi 23 septembre, en cour intermédiaire, l'accusé a nié les deux accusations de viol qui pèsent sur lui suivant les allégations d'une jeune femme de 18 ans, autrement capable. Jessan Nepaulsing, un aide-chauffeur, insiste qu'il a eu des relations sexuelles consenties avec son accusatrice.

Les faits remontent au 22 janvier 2016. Selon la victime, Jessan Nepaulsing, un habitant de Mahébourg, l'aurait approchée à la sortie des cours à l'IVTB de la localité. Elle soutient qu'il l'aurait menacée avec un cutter avant de lui faire subir des attouchements. «Li ti dir mwa 'get éna cutter avek mo bann kamarad' ek si pa les li, li pou touy mwa ek cutter», avait-elle dit à la police.

L'aide-chauffeur aurait récidivé quelques jours plus tard, soit le 27 janvier. «Il était 18h45. Je venais de quitter les cours. J'étais à la gare de Mahébourg pour prendre le bus de Curepipe. Il m'a prise par le bras et m'a emmenée tout près d'un monument du Waterfront de Mahébourg avant de me violer», a-t-elle ajouté.

Toutefois, l'accusé a donné une tout autre version en cour. «J'avais prévu de me marier avec elle et je suis toujours prêt. Ce projet ne s'est pas concrétisé vu que ses parents n'étaient pas d'accord.» Son avocat, Me Tony Gukhool, a, dans sa plaidoirie, soutenu que c'est une histoire montée de toutes pièces après que les parents de la présumée victime ont découvert la relation qu'auraient entretenue les deux jeunes.

«Il n'y a jamais eu de viol», a insisté l'homme de loi. Les magistrats Adeela Hamuth et Sacheen Boodhoo ont réservé leur jugement pour le 28 novembre.