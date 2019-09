Ile Maurice: Trois enfants retirés de la garde de leurs parents et placés à la CDU

Les parents sont introuvables alors que leurs enfants sont sous la garde de la CDU. Des langues se délient à Roche-Bois et des voisins racontent les actes de maltraitance qu'auraient subis ces petits.

Trois semaines. Depuis le 2 septembre, un couple a disparu dans la nature, laissant derrière lui trois enfants en bas âge. Les petits ont été pris en charge par la Child Development Unit (CDU) du ministère de l'Égalité du genre, en attendant que des procédures d'adoption soient enclenchées par une proche de leur père. La famille était hébergée chez une habitante de la rue Félix-Barbe, à Roches-Bois, qui l'avait accueillie de bon cœur. Les voisins, tout comme la personne charitable qui a donné asile à cette famille, témoignent de la maltraitance des enfants aux mains de leurs parents. «Li bat bann zanfan-la boukou.» Des voisins allèguent avoir été témoins du calvaire des trois enfants, âgés de 5 ans, 2 ans et deux mois, aux mains de leur mère, âgée de 26 ans. Avec son mari, âgé, lui, de 27 ans, ils se sont volatilisés depuis le 2 septembre, date à laquelle le bébé a été admis à l'hôpital Jeetoo, à Port-Louis. Le bébé, qui était seul dans une pièce, a été blessé à la tête quand des morceaux de béton se sont détachés du plafond et sont tombés sur lui. C'est un voisin qui l'a emmené à l'hôpital. La plaie a nécessité trois points de suture.

Hospitalité

La femme qui les hébergeait sur une base humanitaire nous explique comment les officiers de la CDU ont enlevé la garde des enfants à leurs parents. «La première fois où la CDU a pris ce cas en main. La jeune mère dormait, avec ses enfants, dans une maison abandonnée, alors qu'elle était enceinte. En mai, la CDU lui aurait déjà enlevé la garde de ses enfants mais elle était hospitalisée à l'époque. Je me trouvais à l'hôpital, avec ma fille, qui y était pour des soins. J'ai eu pitié de cette femme et de sa situation. Elle a conquis mon cœur et je lui ai offert l'hospitalité de ma maison, le temps que sa situation s'améliore. Mais, à plusieurs reprises, elle a reçu des avertissements de la CDU car les voisins s'étaient plaints de son comportement violent envers ses enfants.»

La voisine dit avoir collaboré avec les officiers de la CDU, afin que le couple prenne leur responsabilité parentale. «Pendant plus de trois mois, le mari a fait des efforts pour ramener de l'argent à la maison, afin de subvenir aux besoins des petits. Il avait juré qu'il ne se droguerait plus mais il a fini par replonger. Par contre, la femme n'a jamais assumé ses responsabilités en tant que mère. Les enfants n'avaient souvent rien à manger et elle ne leur donnait pas leur bain.»