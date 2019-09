Cote d'Ivoire: MASA 2020 - 780 groupes pour 64 pays à Abidjan

La rencontre du comité artistique international du Marché des arts du spectacle d'Abidjan (Masa) a lieu du lundi 23 au vendredi 27 septembre 2019 au siège de l'institution à Abidjan-Plateau.

Le professeur Yacouba Konaté, directeur général du Masa, a, à l'ouverture de la rencontre , indiqué que l'édition 2020 se tient du 7 au 14 mars prochains à Abidjan (Institut français et Palais de la Culture).

Ce sont 780 groupes qui ont été enregistrés et classés en différentes disciplines ( "Musique", "Danse", "Théâtre", "Humour", "Conte", "Arts du cirque et de la marionnette" et "Slam").

Les groupes sont repartis avec 80% pour l'Afrique avec 37 pays, 14% pour l'Europe d'où viennent 18 pays, l'Amérique a 8 pays et l'Asie 2.

64 pays seront représentés au Masa 2020 qui se veut très attractif avec le Masa-Jazz-festival, soirée de prestige, journée de la femme avec Marie-Rose Guiraud à l'honneur pour avoir été la première chorégraphe ivoirienne connue et reconnue au plan international. Il y aura le Masa des écoles et des jeunes virtuoses, des lectures scéniques et Slam.

Le directeur général a révélé que deux maires d'Abidjan ont exprimé leur accord pour accompagner le Masa dans leur commune respective. Il a souligné que le Masa ne voudrait plus rester dans l'événementiel.

C'est pour cela qu'il est en train de mettre en place une scène dans l'arrière-cour de son siège pour les répétitions des artistes notamment ceux du 6e art (théâtre).

Le professeur a révélé que beaucoup de professionnels des arts arrivent à Abidjan pour le Masa et il a annoncé que Canada est le pays-invité de cette 11ème édition.

Julie Shouldice, ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire a dit toute la fierté de son pays à être l'invité d'honneur du Masa 2020. Elle a vanté les qualités culturelles du Canada.

La 11è édition du Masa est placée sous le thème « Afrique-Monde ».