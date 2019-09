Congo-Brazzaville: Rentrée scolaire - Peu d'engouement dans les marchés de Brazzaville

A une semaine de la reprise des cours au titre de l'année scolaire 2019-2020, l'ambiance dans les marchés de la ville capitale est timide. Les rayons de fournitures scolaires de la plupart des commerces et marchés visités sont peu fréquentés.

Quelques rares parents croisés sur les lieux disent puiser dans leurs économies pour éviter de se bousculer les dernières minutes. Une situation qui n'arrange pas les commerçants dont la marchandise peine à être liquidée.

« Il arrive que je passe toute une journée sans rien vendre. On est obligé de revenir le lendemain dans l'espoir d'avoir gain de cause », a lancé une commerçante sans plus de commentaire.

Et à un autre de renchérir que contrairement à l'année dernière, il n'y a pas vraiment d'engouement cette année. « À cette période, le marché devait être envahi de parents qui viennent acheter les fournitures pour leurs enfants », a expliqué une vendeuse au marché Poto-Poto, le troisième arrondissement.

Les prix des fournitures scolaires sont pourtant abordables. Les paquets de cahiers de 288 pages, par exemple, sont vendus entre 3000 et 5500 FCFA selon les marques. Ceux de 192 pages coûtent par contre 2000 ou 3000 FCFA. Les prix des sacs à dos varient entre 2000 et 15 000 FCFA selon la qualité.

Les livres, tenues et autres fournitures sont également vendus à des prix abordables. Pour certains parents abordés, la difficulté financière reste la principale cause de ce manque d'enthousiasme. « Il n'y a pas d'argent, les salaires ne sont pas encore payés. C'est pas facilite quand tu as deux enfants ou plus, c'est dur ! », s'est plaint un parent d'élève ayant requis l'anonymat.