Cote d'Ivoire: Arrimage Mugef-Ci et CMU - Le panier de soins du régime complémentaire adopté

Mesmin Komoe, président de la mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État (Mugef-ci) de Côte d'Ivoire a annoncé, lors de l'assemblée générale ordinaire jeudi 19 septembre 2019 à la Bourse du travail de Treichville, que l'arrimage Mugef-ci- Cmu est désormais une réalité.

Les préoccupations des fonctionnaires et agents de l'État relatives à leur prise en charge dans les prestations de soins avec la Cmu ont été prises en compte.

L'Assemblée générale a adopté le projet de panier de soins du Régime complémentaire. Il prend en charge les médicaments traitant les affections non couvertes par la Couverture maladie universelle (Cmu), les médicaments traitant certaines affections couvertes par la Cmu pour renforcer le confort des soins, les médicaments intervenant dans le traitement des affections couvertes par la Cmu dans les cas d'urgences, les actes dentaires initialement remboursables par la Mugef-ci mais non couverts par la Cmu et les équipements d'optique. Pour Mesmin Komoé, cet arrimage est salutaire.

« En effet, plus de 90% de la population ne bénéficiant pas de couverture santé minimale, les barrières de la solidarité mutualiste sont désormais confondues à celles de la charité nocive et mettent en mal la pérennité de l'entreprise mutualiste.

En vérité, et il n'est pas exagéré de le dire, la Mugef-ci soigne à ce jour, presque toute la Côte d'Ivoire. La problématique d'une prise en charge plus large du mutualiste et l'accès de toute la population au service de santé de base, trouvent une réponse avec la Cmu.

C'est pourquoi, nous l'apercevons comme une opportunité. Et pour maintenir notre solidarité, fondement de notre organisation, nous avons demandé et obtenu de l'État, la mutualisation des cotisations Cmu des fonctionnaires et agents de l'État et l'institution d'un régime complémentaire obligatoire à la Cmu ».

Avec cette prise en compte accordée par le président de la République Alassane Ouattara la Mugef-ci est sur le bon chemin, à en croire son leader.

« Chers mutualistes, avec l'effectivité de la carte unique et intelligente, avec l'effectivité de la prise en charge des fonctionnaires en attente de leur premier mandatement, avec l'effectivité de l'arrimage avec la Cmu, avec la reforme de nos produits complémentaires et la redynamisation en cours de notre réseau de soins, la Mugef-ci est sur la bonne voie».