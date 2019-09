Congo-Kinshasa: Jolino Makelele remercie sa base de N'djili

Dimanche 22 septembre 2019, David Jolino Makelele Diwampovesa, en sa qualité de Ministre d'Etat en charge de la Communication et medias du gouvernement Ilunga Ilunkamba, a pris part à une réception qui a été organisée dans la Salle "Parla" située au quartier 2 de la commune de N'djili.

C'était une occasion franche pour la bouche autorisée de l'actuelle équipe gouvernementale d'échanger avec les membres de son Asbl "les amis de Jolino Makelele" et autres sympathisants de cette agglomération qu'il considère, d'ailleurs, comme le berceau de sa lutte en politique. Faisant d'une pierre deux coups, Jolino Makelele a fait un état des lieux depuis sa prise de fonction à la tête dudit ministère, après qu'il ait lancé un appel solennel aux résidants de cette partie de la capitale, à mettre la main à la patte pour l'aboutissement heureux de la tâche lui confiée par le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi.

Accueil chaleureux

Cette rencontre de fraternité a connu la participation des adhérents de l'Asbl "les amis de Jolino Makelele" et autres sympathisants de 13 quartiers que compose la commune de N'Djili. Puisque l'accueil était monumental, plusieurs moments anthologiques ont caractérisé le retour de l'enfant de N'djili auprès des siens. Comme de coutume, l'hymne national était au rendez-vous. S'en était suivi l'étape du mot de bienvenu d'un des responsables de cette structure. Ce dernier a jeté de fleurs au Président de la République, en raison du choix équitable et judicieux opéré à l'endroit de celui dont il reconnaît le mérite d'avoir jeté un pont et participer à l'assainissement de plusieurs quartiers de cette municipalité, en l'occurrence, David Jolino Makelele Diwampovesa.

Très émerveillé et flatté par l'accueil de gens qui l'ont vu naître et émerger au sein de l'UNC, parti cher au Président Vital Kamerhe, comme par bonheur gravir les échelons pour occuper, en ce moment, le poste de Ministre d'Etat en charge de la communication et medias. Pour sa part, Jolino Makelele n'a pas manqué d'exprimer son satisfecit en ces termes : «Ma déférence je l'adresse primo, au Président de la République qui m'a une fois dit personnellement, je ne te nomme pas Ministre parce que je te connais voire on se connaît mais, je te confie cette responsabilité parce que je veux travailler avec toi. Secundo, à Vital Kamerhe qui a vu combien j'étais un homme loyal, fidèle et a résolument cru que je pouvais œuvrer pour la bonne gouvernance. Tertio, à vous ma base, pour votre soutien sans faille à l'endroit de votre coqueluche, qui dorénavant portera au plus haut sommet les préoccupations de la commune de N'djili ».

A en croire les propos de plusieurs invités ayant participé à cette rencontre, Jolino Makelele sera à la hauteur de son mandat. Car, estiment-ils, il s'est résolument décidé d'impliquer, dans son noble combat, fils et filles de cette agglomération, pour l'aboutissement à bon port de la noble tâche lui confiée par le Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi.