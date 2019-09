Congo-Kinshasa: Ce vendredi 27 septembre 2019 à Dakar - Me Pindu Patrick sera décoré "Fierté africaine pour la promotion et protection des Droits des PVH" par l'UA

C'est incontestable pour les observateurs avérés dans le domaine de la promotion et protection des droits des personnes vivant avec handicap de l'Afrique, en général, et de la République démocratique du Congo, en particulier.

Pour son combat légendaire, le Coordonnateur national et Directeur exécutif respectivement, de la Fédération Nationale des Associations des Personnes Vivant avec Handicap du Congo (FENAPHACO) et du Forum des Défenseurs et des organisations des personnes Handicapées en Afrique Centrale «FOPHAC», Me Patrick Pindu recevra, ce vendredi 27 septembre à Dakar, au Sénégal, le prix de la "fierté africaine pour la promotion et la protection des droits des personnes vivant avec handicap". Ce prix lui sera décerné par l'Union Africaine (UA). Il a fait cette annonce ce mardi 24 septembre 2019.

«L'UA a voulu primer les 18 fiertés africaines pour la protection et la promotion des droits des personnes vivant avec handicap. Les 18 personnalités qui se sont mobilisées et qui ont milité pour la protection et la promotion des droits de personnes handicapées en Afrique. Votre humble serviteur, Patrick Pindu, je me retrouve parmi ces 18 personnalités. Raison pour laquelle, nous serons décorés par le gouvernement sénégalais, le 27 septembre dans la soirée à King Palace Hôtel et recevrons le prix de la fierté africaine pour la protection et promotion des droits des personnes handicapées», a-t-il précisé.

A cette même occasion, il a été désigné aussi Secrétaire Permanent du groupe de plaidoyer et lobbying de ratification de la charte de l'UA pour les PVH et signature par les Etats africains. C'est qui va lui permettre d'affûter toutes les stratégies possibles pour continuer à faire un plaidoyer auprès du gouvernement congolais pour la signature de cet instrument juridique panafricain.

Par ailleurs, il recevra un Fonds dans le cadre de ce prix de la "Fierté africaine pour la promotion et protection des Droits des PVH". Ce fonds, martèle-t-il, sera mis au profit des personnes vivant avec handicap.

«Le fonds que je vais recevoir dans le cadre de ce prix va me permettre de pouvoir réhabiliter quelques écoles des personnes vivant avec handicap dans quatre provinces de la Rd-Congo et, aussi, payer quelques frais scolaires des enfants vivant avec handicap qui sont aux humanités. Nous allons voir comment, dans l'avenir, acheter une parcelle des personnes vivant avec handicap à travers la FENAPHACO pour construire notre bureau national», rassure Me Pindu Patrick.

Contexte

Pour rappel, Patrick Pindu a pris part à une réunion au siège de l'UA à Addis-Abeba (Ethiopie) avec les parlementaires panafricains quant au processus sur la ratification du protocole de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux personnes handicapées que les Chefs d'Etats membres de l'UA ont adopté le 29 janvier 2018. L'Alliance des Droits Africains (ADA) qui est une institution de l'UA qui travaille sur la question des handicapés avait invité les différents leaders des personnes handicapées pour arrêter des stratégies en synergie avec les parlementaires africains pour amener les Etats africains à ratifier cet instrument juridique avec une loi type le plus rapidement possible.

L'entrée en vigueur de cet instrument juridique africain exige la ratification de 15 pays, mais jusque-là, seulement cinq pays l'ont ratifié. Il s'agit de l'Afrique du Sud, de la République Centre Africaine (RCA), du Burkina-Faso et du Gabon. Me Pindu Patrick aura, certainement, un travail de titan, en commençant par la RDC, son pays.