Congo-Kinshasa: [Suspendus par l'ancien Ministre des Transports] GET - 29 agents s'en remettent à Didier Mazengu

Depuis sa prise de fonction officielle à la tête du Ministère des Transports et Voies de communication, Didier Mazengu est appelé à relever beaucoup de défis. Il y a de cela 8 mois, le Directeur général du groupe d'études des transports (GET) Jean Kanzombolo, sur instruction de l'ancien Ministre des transports et voies de communication, aurait "illégalement" mis à la porte 29 agents de cette structure pour des raisons non connues du public.

C'est ainsi que, suite à l'avènement du nouveau patron à la tête de ce ministère, ces agents et cadres s'en remettent à lui car, à leurs yeux, cette suspension n'a aucun soubassement juridique.

Privés de leur salaire et de tous les avantages qui vont avec, les 29 agents suspendus ont invité le nouveau Ministre des Transports et Voies de communication, Didier Mazengu à résoudre ce problème en leur remettant dans leur droit. Déjà, avant la nomination de ce dernier, et suite à la persistance de ce dossier, ces agents et cadres du GET avaient entamé une procédure judiciaire, en saisissant la Cour d'appel de la Gombe pour donner son verdict quant à ce. Malheureusement, cette Cour s'était déclarée incompétente en cette matière, et c'est ce qui avait ouvert la porte au Directeur général Jean Kanzombolo de comparaître lundi 16 septembre 2019 à la Cour de cassation.

Au final, de leur côté, ces agents et cadres de GET s'estiment indispensables dans ce ministère, car ils font partie de ceux qui maîtrisent le fonctionnement de ce ministère. Leur savoir-faire pourrait aider le nouveau ministre Didier Mazengu à réussir son mandat à la tête de ce ministère.