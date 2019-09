Angola: La Fondation Bill et Mellinda Gates renforce son soutien en Angola

New York (Des envoyés spéciaux) - La Fondation Bill et Mellinda Gates va renforcer son soutien en Angola dans les domaines de l'éducation et de la santé, en particulier en matière de vaccination contre la poliomyélite et la rougeole.

L'information a été donnée mardi soir à New York par le président de cette fondation, Cristhopher J. Elias, au sortir d'une audience avec le Président de la République de l'Angola, João Lourenço.

Selon la responsable, la fondation est engagée dans l'éradication de la polio en Angola et collabore avec l'Alliance mondiale sur la vaccination du bétail et la couverture des soins de santé.

Il a dit qu'aucun cas de poliomyélite n'avait été enregistré en Angola ces dernières années.

La rencontre a eu lieu dans l'unité hôtelière où se trouve le Président de la République de l'Angola à New York.

Le Secrétaire aux Affaires diplomatiques et à la coopération du Président de la République et son directeur de cabinet, à savoir Victor Lima et Edeltrudes Costa, ont assisté à la réunion.

La Fondation Bill et Melindra Gates est une institution philanthropique créée par Bill Gates, fondateur et ancien président de Microsoft et son épouse, Melinda Gates.

Les fonds provenant de cette organisation à but non lucratif proviennent de dons privés, dont les plus importants sont ceux de Bill et Melinda Gates et de Warren Buffet.

La fondation a été créée en janvier 2000 et son siège est situé à Seattle, à Washington, aux États-Unis. Elle gère environ 38 milliards de dollars.

Son objectif central est l'amélioration des conditions de vie, notamment en matière de santé, et la lutte contre la pauvreté.