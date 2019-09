Congo-Kinshasa: [Ministre du Genre, famille et enfant] Béatrice Lomeya - «Le pays ne peut pas se développer sans la participation des femmes en particulier»

La cérémonie officielle de présentation de Béatrice Lomeya Atilite, ministre du Genre, Famille et Enfant, aux agents et cadre dudit ministère a eu lieu le weekend dernier, au siège du Secrétariat Général de ce portefeuille, dans la commune de la Gombe. A cette occasion, Béatrice Lomeya Atilite a laissé entendre que

«Nous avons été nommée à ce poste pour faire intégrer l'aspect genre dans tous les secteurs de la vie nationale. Et, pour assurer la promotion et la protection de l'égalité entre l'homme et la femme, la stabilité de familles et surtout, la protection de l'enfant qui constitue l'avenir de demain », a-t-elle justifié, avant de renchérir en ces termes : «le pays ne peut pas se développer sans la participation de tous, des femmes en particulier». Toutefois, elle a convié les femmes à une étroite collaboration avec les hommes au travail, pour faciliter la réalisation de sa tâche dans ce ministère dont elle tient les commandes.

Et, après avoir procédé à la présentation officielle de la Ministre auprès des agents et cadres de ce ministère, Adrienne Binwama, Secrétaire Générale au Ministère du Genre, a ensuite rappelé les difficultés de cette administration à savoir : le problème de primes des agents et cadres ainsi que les indexations des prix et l'insuffisance des locaux de travail. Elle a, par ailleurs, fait savoir qu'une thérapie sera proposée afin de remédier à ces problèmes et ce, avant de remettre au nom de toute l'administration, un cadeau à la nouvelle patronne du Genre.

Pour conclure, Béatrice Lomeya Atilite a rendu un vibrant hommage à ses prédécesseurs pour tout le travail abattu, afin de booster ce ministère. Puis, elle a remercié tous les partenaires tant nationaux qu'internationaux qui soutiennent les actions et/ou initiatives du portefeuille qu'elle occupe, avant d'appeler ses collaborateurs au travail notamment, en faisant respecter les droits des femmes et des hommes en République démocratique du Congo.