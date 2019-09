Congo-Kinshasa: Néné Nkulu se rassure du soutien du BIT pour la formation des inspecteurs du travail

Déterminée à contribuer de manière favorable à la formation des inspecteurs du travail en RD. Congo, la Ministre d'Etat de l'Emploi, Travail et prévoyance sociale ne s'est aucunement empêchée d'évoquer cette question lors de son entretien, le lundi 23 septembre dans son cabinet de travail, avec une délégation des cadres du Bureau international du travail (BIT).

Conduite par sa directrice Maiga Aminatha, cette équipe du BIT a rassuré, au sortir de ses discussions avec la ministre d'Etat, de toujours concourir à l'encadrement de ces inspecteurs.

Les cadres du Bureau international du travail ont en effet franchi le seuil du cabinet du ministère, dans le but de présenter leurs félicitations à Néné Nkulu Ilunga, au regard de sa nomination depuis le 26 août dernier en tant que Ministre d'Etat de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale au sein du Gouvernement Ilunga Ilunkamba. « Nous sommes venus féliciter Madame la Ministre d'Etat pour sa nomination à ce poste important et qui fait l'objet de nombreux défis et lui assurer de la disponibilité du Bureau International du Travail de l'accompagner dans cette aventure humaine», a dit Maiga Aminatha.

Et, c'est dans cette foulée que la ministre d'Etat qui tient au recyclage des agents sous sa tutelle a fait mention de la formation des inspecteurs du travail dont cette structure internationale a, par ricochet, mis un point d'honneur quant à son accompagnement. «Madame la Ministre a signalé le cas de la formation des inspecteurs du travail. C'est un processus qui a commencé il y a quelques années déjà et nous avons assuré à Madame la Ministre que nous allons appuyer ses efforts dans ce sens», a fait savoir la directrice de BIT avant de préciser en même temps que l'idée d'une retraite avec l'ensemble des collaborateurs de la nouvelle administration dudit portefeuille a été adoptée, en vue de tabler sur les priorités d'intervention pour l'année 2020.

Lancement des états des lieux

Aussi, Néné Nkulu Ilunga a-t-elle eu à présider, le même lundi 23 septembre et dans cette même ligne droite, une réunion de lancement des travaux de l'examen et de l'analyse des états des lieux de chaque entreprise et programme placés sous sa tutelle. Il s'agit entre autres des secrétaires généraux de l'administration du Travail, de l'inspecteur du travail, des directeurs généraux de l'ONEM, INPP et CNSS qui ont pris part à cet entretien orienté vers les efforts pouvant et devant rendre effective la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi.

La Ministre d'Etat a fait savoir à ses interlocuteurs la nécessité de continuer avec les réformes entreprises dans son secteur, tout en les appelant à s'aligner dans l'optique de favoriser une justice sociale, à travers la création d'emplois. «Puisque le Premier Ministre veut placer l'homme au centre du développement, je suis contrainte de rappeler à l'attention de chacun de vous, l'impérieuse nécessité de promouvoir de rapport de développement harmonieux entre les employeurs et les travailleurs aux fins de contribuer à la justice sociale, et ce, par la création des emplois au profit des jeunes», a-t-elle indiqué. En même temps, elle a laissé entendre que le strict respect de l'éthique professionnelle de l'agent public de l'Etat doit être le maître mot dans leurs différentes entreprises.