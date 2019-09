Soudan: La plus grande police d'assurance de bergers sera lancée la semaine prochaine

Khartoum — La directrice nationale du projet pour la réponse aux risques climatiques, ingénieur Rashida Hassan Dafalla a annoncé qu'une plus grande police d'assurance des gardiens de troupeaux serait lancée la semaine prochaine de couverture les indicateurs météorologiques.

Dans une déclaration à SUNA, Rashida a déclaré que le document fournira une couverture d'assurance sur les pâturages afin d'adapter et de réduire les chocs dus au changement climatique aux petits éleveurs dans le cadre de la sensibilisation à l'assurance des indicateurs météorologiques, projet de financement des risques climatiques.

Elle a ajouté que le projet de financement de la réponse aux risques climatiques signera un portefeuille de microfinance des sociétés d'assurance et des institutions de microfinance qu'ont signé un note d'entente avec le projet, et a révélé que le projet contribuait à la fourniture d'un grand nombre d'actifs modernes à la Société de météorologie dans plus de 25 stations de surveillance de l'agriculture réparties dans les six États ciblés par le projet, soulignant que le projet a distribué plus de 202 pluviomètres au niveau des six États, et des autre équipes liés Télédétection pour mesurer les précipitations des pluies.