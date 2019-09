Afrique: Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, au sommet Action Climat à New York - «Nous avons l'obligation de mettre fin à la crise climatique»

Les dirigeants du monde, ont l'obligation «de tout faire pour mettre fin à la crise climatique». C'est le vibrant appel lancé par António Guterres, le Secrétaire général de l'ONU, au Sommet Action Climat qui se tient au siège des Nations Unies à New York.

«Si nous ne changeons pas d'urgence nos modes de vie, nous mettons en péril la vie elle-même». António Guterres alerte. A travers un discours devant des dizaines de chefs d'Etat et de Gouvernement participant au Sommet Action Climat au siège des Nations Unies à New York, le Secrétaire général de l'ONU s'est voulu clair.

«La science nous dit qu'avec notre trajectoire actuelle, nous devons faire face à un réchauffement global d'au moins 3 degrés Celsius d'ici la fin du siècle. Je ne serai pas là, mais mes petites-filles le seront. Et vos petits-enfants aussi. Je refuse d'être complice de la destruction de leur maison et de leur seule maison», a-t-il ajouté.

Dès lors, le patron de l'ONU refuse d'être un témoin silencieux de ce crime. «Je ne serai pas un témoin silencieux du crime de condamner notre présent et de détruire leur droit à un avenir durable. C'est mon obligation - notre obligation - de tout faire pour mettre fin à la crise climatique avant qu'elle n'entraîne notre fin. Le temps presse. Mais ce n'est pas trop tard», a-t-il déclaré.

Pour António Guterres, «ce n'est pas un sommet sur le climat. Nous avons assez discuté. Ce n'est pas un sommet de négociation sur le climat car nous ne négocions pas avec la nature. C'est un sommet d'action sur le climat».

Donc, «n'ayons pas peur d'être ambitieux, n'ayons pas peur d'accentuer la pression et, surtout, n'ayons pas peur de sans cesse rappeler la vérité et la réalité de la situation», a-t-il insisté rappelant que les participants à ce sommet (gouvernements, villes, entreprises, acteurs financiers) sont venus avec des engagements.

NEUTRALITÉ CARBONE D'ICI 2050

Pour réussir à mettre fin à la crise climatique, selon la communauté scientifique, il faut à tout prix réduire les émissions de gaz à effet de serre de 45% d'ici 2030; atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 et limiter la hausse de la température globale à 1,5 degré Celsius d'ici la fin du siècle. «Une accélération des financements climatiques est donc nécessaire», a soutenu M. Guterres.

Cela veut dire reconstituer les ressources du Fonds vert pour le climat, tout comme il est essentiel que les pays développés respectent l'engagement pris de mobiliser, d'ici 2020, 100 milliards de dollars par an de fonds publics et privés, afin de soutenir les pays en développement dans leurs efforts d'atténuation et d'adaptation.

Le Secrétaire général de l'ONU a rappelé que même si l'on réussit à baisser les émissions, les effets dramatiques du changement climatique sont déjà là. «L'adaptation est donc devenue une priorité absolue et une condition essentielle pour augmenter la résilience des pays et des communautés et éviter la souffrance humaine», a-t-il souligné.

Non sans remercier les pays qui ont d'ores et déjà augmenté leurs engagements, en particulier ceux qui ont doublé leurs contributions au Fonds vert pour le climat. M. Guterres de noter que ce sommet n'est pas censé résoudre tous nos problèmes du jour au lendemain, mais il doit donner l'élan nécessaire pour activement mettre en œuvre les objectifs de l'Accord de Paris sur le climat qui a été signé en 2015.

Plusieurs rencontres sont prévues à l'avenir: la Conférence des Nations Unies sur le climat (COP 25), qui aura lieu en décembre à Santiago, au Chili, et l'année prochaine, la Conférence sur le transport durable à Beijing, en Chine; la Conférence sur les océans à Lisbonne, au Portugal; la Conférence sur la biodiversité à Kunming, en Chine et le Sommet sur la nature à New York.

28 ENTREPRISES REPRÉSENTANT UNE CAPITALISATION BOURSIÈRE DE 1.300 MILLIARDS DE DOLLARS S'ENGAGENT

Déjà, en vue de ce Sommet de l'ONU sur le climat, 28 entreprises représentant une capitalisation boursière de 1.300 milliards de dollars ont pris l'engagement de lutter contre le changement climatique. «Les entreprises se sont engagées à atteindre des objectifs climatiques plus ambitieux afin de limiter la hausse de la température mondiale à 1,5° Celsius au-dessus des niveaux préindustriels et d'atteindre les émissions neutres en carbone d'ici 2050 au plus tard», ont indiqué mardi le Pacte mondial des Nations Unies et ses partenaires Science Based Targets initiative (SBTi) et We Mean Business coalition.

Les groupes de télécommunications BT, Vodafone, Telia et Telefonica; la société informatique Hewlett Packard, l'habilleur Levi Strauss & Co; ainsi que la multinationale de grande consommation Unilever et les producteurs d'électricité Iberdrola et Enel, font parties de ces 28 entreprises qui représentent collectivement plus d'un million de salariés dans 17 secteurs et plus de 16 pays. Avec cette initiative, ces entreprises mettent les gouvernements au défi de répondre à l'urgence créée par le changement climatique, lit-on sur le site de l'ONU.