Sénégal: Mamadou Koumé sur l'absence de Sadio sur l'équipe-type FIFA The Best 2019 - «Le footballeur africain n'est pas valorisé»

L'absence de Sadio Mané pour le trophée du meilleur footballeur et surtout dans le onze de la Fifa lors de la cérémonie «The Best» a du mal à passer chez les observateurs avertis du football mondial. Nombreux sont en effet, ceux qui ont marqué leur étonnement et la voit comme une «anomalie» au regard de la saison presque exceptionnelle de l'international sénégalais et conclue par un trophée en champions League.

L'ancien président de l'Association nationale de la presse sportive du Sénégal ( Anps), Mamadou Koumé n'en pense pas moins. Il soutient que ce classement, comme les autres attribués aux meilleurs joueurs, «ne valorisent pas le joueur africain». Aussi, penche t-il, pour une révision par la Fifa des critères de désignation du jury.

Faire fi de la saison exceptionnelle de Sadio Mané et le laisser en rade dans le onze des meilleurs joueurs de la saison, aura été une surprise voire une «anomalie» chez les observateurs du football. Mamadou Koumé, l'ancien Président de l'Association nationale de la presse sportive (ANPS) en fait partie s'il en juge surtout la saison effectuée par l'international sénégalais.

En effet, l'attaquant des «Lions» a terminé une des saisons les plus abouties de sa carrière. Outre les 22 réalisations (meilleur buteur de la Premier League), il a aussi l'un des grands artisans de la victoire de son club Liverpool en Ligue des champions avec 4 buts à son actif. Sans compter la place de finaliste de la Can 2019 en Egypte.

Autant de performances qui plaident à la faveur de l'ancien pensionnaire de Génération foot. «Il y a un problème pour qu'il ne fasse pas partie des nominés et dans l'équipe A. Cela me surprend que Sadio Mané ne soit pas nommé au moins dans les deux classements. Alors qu'il a gagné la Ligue des champions, il a été meilleur buteur du championnat anglais. Il a partagé ce classement avec Aubameyang et Salah. Surtout, il n'a pas marqué comme les autres des penalties. En plus, il a fait une bonne Can et l'équipe du Sénégal est arrivée en finale. On aurait pu tenir compte de tout cela et c'est ce qui explique notre étonnement», confie-t-il.

«SADIO MANE A EU DES PERFORMANCES PLUS INTERESSANTES QUE CELLES DE MESSI ET DE RONALDO»

Mais en jetant un regard sur a composition du jury, le journaliste-formateur au Cesti, ancien directeur général de l'Agence de presse sénégalaise (APS) trouve un début d'explications. « Il y a trois catégories dans le jury. Il y a les capitaines, les entraineurs et les journalistes. On ne sait pas sur quels critères certains ont fait leurs classements. C'est vraiment bizarre ! Quand tu prends aussi les capitaines des équipes africaines, ils n'ont pas choisi les meilleurs footballeurs de la saison. Je crois qu'ils ont choisi leurs références. Si on considère la saison 2018-2019, Sadio Mané a eu des performances plus intéressantes que celles de Messi et de Ronaldo», explique t-il.

Sur ce constat, Mamadou Koumé a estimé que les joueurs africains ne sont pas tout simplement valorisés dans les différentes récompenses. «Quand vous prenez le Ballon d'or de France football, The Best Fifa qui est en sa quatrième saison, les joueurs africains n'ont pas été valorisés. La seule exception a été le Ballon d'Or, une seule fois (en 1995 avec Georges Weah, Ndlr).

Curieusement, quand les journalistes votent, ils sont plus logiques que les autres. C'est dommage ce qui s'est passé. Car Sadio Mané méritait à la fois de faire partie du podium de l'équipe type de l'année. Maintenant, attendons le Ballon d'Or (France Football, Ndlr). Mais là aussi, l'attaquant sénégalais risque d'être surpris. C'est vrai qu'il y aura que les journalistes qui votent. On est revenu à ce qui se faisait avant. Nous allons voir mais comme c'est parti là, on a peu d'espoir.

Le footballeur africain n'est pas valorisé, on ne reconnait pas toute sa valeur», se désole-t-il. Faut-il accréditer la thèse selon laquelle, le sort de Sadio Mané et les joueurs africains seraient peut être autre s'ils étaient des Brésiliens ou appartenant à une nationalité européenne comme d'aucuns le prétendent certains ?

C'est tout comme si l'on se réfère aux récompenses décernées au cours des dernières cérémonies. «Il y a une part de vérité dans ça. Nous, les joueurs africains, on est sous-estimés. Si vous remontez à des joueurs comme Didier Drogba, Samuel Eto'o vous verrez. Ce dernier méritait à un moment donné le Ballon d'Or mais on ne lui a pas donné. Les joueurs africains ne sont pas valorisés par ces classements», note M. Koumé.

«LA FIFA A INTERET A REVOIR SES CRITERES»

Quid des enjeux extra-sportifs et financiers qui englobent ces distinctions ? Le doyen des journalistes sportifs n'exclut pas non plus cette hypothèse que certains observateurs n'ont pas manqué d'évoquer. «Il ne faut pas exclure tout cela. Le sponsor, le marketing. Le football est un business. La Fifa a intérêt à revoir ses critères. On doit resserrer le nombre des membres du jury. Je ne suis pas d'avis que tout le monde doit voter. Il faut dégager un collège de spécialistes composés d'entraineurs, de joueurs et de journalistes mais qu'il ne soit pas aussi vaste qu'il l'est aujourd'hui. S'il est vaste, on peut assister à toutes sortes de manipulations et de choses qui ne respectent aucune logique», indique-t-il.

SI MESSI A VOTE POUR SADIO MANE...

Poursuivant son analyse, le président Koumé ne manque pas de relever un paradoxe d'autant plus que le joueur sénégalais a même pu bénéficier du «vote» de Lionel Messi qui a reçu le trophée de meilleurs joueurs. «Si Messi a voté pour Sadio Mané, c'est parce qu'il s'est effectivement basé sur la saison de l'international sénégalais qui est exceptionnel à tous points de vue. Sur ce plan là, il faut rendre hommage à Messi parce qu'il a été sportif car, il pouvait mettre son nom et celui de quelqu'un d'autre. Il a mis Sadio Mané, car, dans la saison 2018- 2019, il a été brillant et a montré beaucoup de chose», relève- t-il.