Madagascar: CNaPS à Andapa - Promotion de la sécurité sociale aux employeurs et employés

Cinquante employeurs et employés dans le district d'Andapa ont reçu une formation sur la sécurité sociale de la part de la CNaPS pendant ce mois de septembre.

C'est par le biais de son Service d'action sanitaire et sociale que la caisse nationale de prévoyance sociale a mené ses actions de sensibilisation dans la partie nord-est du pays. Au départ de la formation, les participants ont d'abord été instruits sur les notions de travail et de contrat de travail. C'est ensuite qu'ils ont obtenu de plus amples explications sur les procédures administratives à suivre, afin de profiter des diverses prestations de la protection sociale : allocation familiale, prise en charge des frais médicaux en cas d'accident de travail ou encore la pension de retraite. Et bien sûr, ils ne sont pas sans savoir que ces prestations ne sont octroyées que si la personne est affiliée à la caisse de solidarité et qu'elle règle ses cotisations.

Politique de proximité. La sécurité sociale est un droit fondamental et non facultatif. Ainsi, tous les travailleurs devraient en bénéficier. Mais à Madagascar, le taux d'affiliation est encore très faible, seulement 12% des salariés bénéficient d'une sécurité sociale et ce, malgré les efforts de rapprochement initiés par la CNaPS. Selon le coordonnateur de services au sein de la caisse, Yvan RAKOTOMALALA, cette descente à Andapa est définie dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de proximité de la CNaPS. L'objectif est de faire en sorte que tous les travailleurs salariés du secteur privé soient affiliés et cotisés. En tout cas, cette formation à Andapa s'est terminée le 19 septembre dernier avec une distribution de certificats et de kits CNaPS pour les participants. Et pour finir, il faut noter la promesse de la CNaPS de doter une antenne de la caisse à Andapa, bientôt si toutes les conditions sont remplies.