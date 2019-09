Madagascar: Fara West - « Retour de voyage » du trio Tsanta, Harty et Bolo Rakoto David

Bolo Rakoto David, Tsanta Randriamihajasoa et Harty Andriambelo vont investir la scène du Fara West à Faravohitra samedi à partir de 20 h.

Issu d'un projet italo-malgache « New Generation Connection » rencontre sous le signe du jazz et de l'improvisation musicale libre, le trio Bolo Rakoto David- Tsanta Randriamihajasoa- Harty Andriambelo, nous revient de pérégrination de Nosy- Be Jazz Festival, en passant par le festival Bari en jazz en Italie et la France. Cette soirée poursuit l'aventure qu'ont partagée les trois jeunes musiciens malgaches. Une aventure qui mêle et explore des histoires, des cultures, des univers et des répertoires dans un mélange explosif et poétique, dans lesquels les racines du jazz rencontrent les traditions mélodiques malgaches.

Pour le public de Fara West, ils partageront les compositions de chacun ainsi que des standards de jazz rarement joués au pays. Complicité, jeu, virtuosité seront à la base de ce concert. Tsanta Randriamihajasoa est un multi- instrumentiste que nous avons eu la joie d'accueillir plusieurs fois sur notre scène. Il est certainement le plus jeune des musiciens prometteurs du moment. S'il a été applaudi à la trompette et au clavier, il a bien d'autres facettes talentueuses. Bolo Rakoto David est un batteur assez atypique dont la particularité et le charme sont très à l'écoute de la « mélodie ». Harty Andriambelo, habitué de Fara West, revient régulièrement au gré de ses envies de voyage, toujours entouré d'amis. Talentueux, virtuose de son instrument, il adore se promener dans différents univers.