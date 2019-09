Madagascar: Volley-ball / Analamanga - Le derby final des seniors ce week-end

Le championnat Analamanga de volley-ball aborde la phase des demi-finales et finales ce week-end pour les seniors hommes et dames. Les affiches demi-finales programmées pour samedi au Gymnase couvert de Mahamasina s'annoncent alléchantes.

Chez les dames, Bi'As sera opposé à la formation de l'Akon'i Mandroseza Volley-Ball (AMVB) 1, et VBCD sera au prise de JMVB. Trois de ces demi-finalistes ont atteint de ce stade de la compétition l'année dernière. Au vu de la prestation des équipes, on s'attend vers le remake de la finale de 2018 entre Bi'As et VBCD. Du côté des hommes, Jeunesse Sport d'Ambatonilita arrive à qualifier deux clubs pour les demi-finales. JSA défiera la Gendarmerie Nationale Volley-ball (VBCD), tenante du titre et septuple champion de Madagascar. L'autre calendrier des demi-finales sera l'explication entre les militaires du Cosfa et JSA b. Et le bouquet final de ce samedi est la confrontation en finale des juniors de la GNVB et l'Akany Sambatra Itaosy volley (ASI). Deux équipes qui se connaissent très bien et ont réalisé le doublé dans la catégorie jeune le week-end dernier. Les finales des séniors dames et hommes se disputeront dimanche au Gymnase d'Ankatso. En attendant, ci-dessous les résultats :

Résultats

Benjamin filles

BIAS 2 - ASI 0

Minime filles

BIAS 2 - CCVB 0

Minime garçons

ASI 3 - GNVB 1

Cadette filles

GNVB 3 - BIAS 0

Junior filles

VBCD 3 - GNVB 1

U 23 Garçons

ASI 3 - MAMA 2