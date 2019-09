Madagascar: Journée mondiale des pharmaciens - Jour J pour « des médicaments sûrs et efficaces pour tous »

Les médicaments ne sont pas des produits comme les autres. L'univers de la pharmacie et du médicament sera au centre des attentions ce jour, à la Gare Soarano où se tient la première célébration à Madagascar de la Journée mondiale des pharmaciens.

Que savoir sur les médicaments ? A quoi consiste véritablement le métier de pharmacien ? A ces questions, les éléments de réponse seront à découvrir, ce jour, au parvis de la gare Soarano où se tient la cérémonie de célébration de la Journée mondiale des pharmaciens. Une grande première à Madagascar qui donnera au public, l'occasion d'en apprendre davantage sur ce métier qui va bien au-delà du simple fait de vendre des médicaments. Co-organisée par le ministère de la Santé publique et plusieurs autres entités, notamment l'Ordre National des Pharmaciens, l'Associations des Pharmaciens de Madagascar, le Syndicat des Pharmaciens de Madagascar, les grossistes pharmaceutiques, et plusieurs autres associations en lien avec la profession, ainsi que les étudiants en pharmacie, cette journée durant laquelle sont attendus plus de 300 professionnels, est placée sous le thème « Des médicaments sûrs et efficaces pour tous ». Elle prévoit une série de manifestations, notamment l'exposition et les stands ouverts au grand public, les conférences et les animations.

Espaces public et professionnel. Les manifestations se dérouleront dans deux espaces différents, destinés respectivement au public et aux professionnels. C'est ainsi que l'espace public recevra les visiteurs à l'endroit desquels, les professionnels du médicament expliqueront, entre autres, « Les dix commandements de l'utilisation des médicaments ». Une autre communication, intitulée « Médicament ou poison ? », sera plus axée sur les volets sécurité et efficacité des médicaments. Ceux-ci n'étant pas des produits comme les autres, leur commercialisation suit des normes et réglementations strictes. Quant à l'espace professionnel, il abritera une série de conférences sur plusieurs thématiques, allant de l'état d'avancement de la lutte contre la résistance aux antimicrobiens, à l'assurance qualité en officine, en passant par l'intérêt des compléments alimentaire pour la santé familiale.

Cette journée sera également le jour J pour les nouveaux pharmaciens de la 5e promotion baptisée « Iloaina » qui prêteront serment durant la cérémonie officielle de ce matin. Rappelons que la Journée mondiale des pharmaciens a été lancée en 2009 à l'initiative de la Fédération Internationale de la Pharmacie (FIP), et a pour but d'informer et de sensibiliser sur le rôle et les missions des pharmaciens.