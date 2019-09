Sénégal: Couverture sécuritaire de l'inauguration de Massalikul Djinane - 1600 policiers mobilises

La cérémonie d'ouverture du complexe mouride à Dakar, la grande mosquée Massalikul Djinane, se prépare en grande pompe. Face à la presse hier, mardi 24 septembre, le Commissaire centrale de Dakar, Ndiarra Sène a dévoilé le dispositif sécuritaire à mettre en place pendant et après l'évènement prévu ce vendredi 27 septembre. Pour parer à toute éventualité et assurer la sécurité des pèlerins, des citoyens avant, pendant et après l'inauguration 1600 policiers (en civile et en uniforme) seront mobilisés aux alentours du joyau et les carrefours stratégique, pour la sécurité des personnes et des biens.

1600 fonctionnaires de la Police (en civil et en uniforme) relevant des différents commissariats de Dakar, de l'Ecole nationale de la Police et de la Sûreté urbaine seront mobilisés pour la couverture sécuritaire de l'inauguration de la grande mosquée Massalijul Djinane, ce vendredi 27 septembre à Colobane. Le ton est ainsi donné ! La Police nationale qui dévoile son dispositif sécuritaire pour la bonne tenue de la cérémonie d'ouverture de ce complexe religieux, en présence du Khalife général des Mourides déjà à Dakar depuis le dimanche 22 septembre dernier, du Chef de l'Etat, Macky Sall et de nombreuses autorités étatiques, politiques, religieuses et coutumières, note que cette mesure entre en droite ligne avec l'envergure de l'évènement. C'est un dispositif de sécurité qui va ceinturer les alentours de la mosquée et aucun débordement ne sera toléré. Mieux, face à la presse, hier mardi, le Commissaire central de Dakar, Ndiarra Sène, a annoncé le renforcement de la carte sécuritaire dans les carrefours et axes stratégiques de la capitale dans une double vocation préventive.

LE PLAN DE CIRCULATION DE LA POLICE POUR GARANTIR LA MOBILITE

En second lieu, pour faire face à l'un des défis majeur de cet évènement qui est la mobilité, il a été conçu un plan de circulation, incluant un plan de stationnement, valable pour les journées du jeudi 26 et vendredi 27 courant. Il s'agit d'un plan de sectorisation de la zone divisée en trois secteurs matérialisés par les couleurs jaune, bleue et rouge, prévoyant un ensemble de vues. Ainsi, la zone jaune (secteur 1) est exclusivement réservée aux piétons; n'y sont admis que les véhicules détenteurs de macaron ou de laissez-passer, des véhicules d'autorités, des marabouts et des chefs coutumiers.

Toutefois, le Commissaire centrale précise que les véhicules hippomobiles, les deux roues sont interdits d'accès dans la zone. Concernant le secteur 2, le plan prévoit dans cette zone certaines voitures, mais de manière règlementée. Pour la troisième zone (secteur 3) elle est soumise à la règlementation stricte des polices de la circulation, mais elle est également sujette des interventions si nécessaire, pour des aspects liés à l'ordre public. Par ailleurs, selon Ndiarra Sène, le plan prévoit, compte tenu des difficultés de la circulation et la limitation des parkings, un ensemble de zones de parkings dans ce secteur. Il s'agit, entre autres, de parkings autorisés dans la zone rouge qui se trouve à la façade Est de la mosquée. Seuls les véhicules du cortège de chef de l'Etat, les véhicules du cortège du Khalife générale des Mourides ou des véhicules disposant des macarons peuvent se garer sur ces lieux.

NEUF ENTREES ET NEUF SORTIES PROGRAMMEES A MASSALIKUL DJINANE

Le commissaire central ajoute: «sur les flancs Sud et Nord, les véhicules qui seront stationnés sont ceux des autorités officielles, coutumières, religieuses mais qui disposent de cartes d'invitations et de macarons qui les permettent de garer dans ce parking». Dans la foulée, Ndiarra Sène souligne que des parkings sont ouverts aux fidèles pour leur permettre de garer et progresser à pied, histoire de décongestionner la circulation. Il s'agit du terrain Ben Tally, dernière le rond-point Jet-d'Eau, la corniche des HLM, l'enceinte du lycée John Fitzgerald Kennedy, la cour de la Caisse de sécurité sociale, du terrain de football du Centre hospitalier de Bopp, de l'esplanade des deux voies de Niarry Tally et l'esplanade de la mairie de Grand-Dakar. A signaler que neuf entrées et neuf sorties sont permis au niveau de la mosquée dont le coût de la construction est estimé à 20 milliards de francs CFA, entièrement financés par la communauté mouride.

RESPECT DU CODE DE LA ROUTE, REVISION DES MOYENS DE TRANSPORTS... Ces recommandations du Commissaire central de Dakar

En prélude de l'inauguration de la grande mosquée Massalikul Djinane de Colobane, le Commissaire central de Dakar, Ndiarra Sène, exhorte les fidèles et usagers à revoir le plan de la circulation dans la zone pour mieux s'orienter. Il a aussi insisté sur l'écoute attentive des citoyens des policiers déployés sur les différents axes. «Nous les invitons à se conformés surtout aux dispositions du Code de la route à tout point de vue, en ce qui concerne le respect de la vitesse prescrite, les respects des distances de sécurités, la révision des moyens de transports mais aussi le respect du temps de repos qui, par moment, fait défaut. Pour les automobilistes non détenteurs de macarons et laissezpasser, nous les invitons à converger vers les parkings ouverts aux publics les plus proches», a laissé entendre le Commissaire de Police.

Toujours selon lui, les sites d'hébergements qui ont été mis à disposition par le Comité d'organisation et structures impliqués sont déjà connus. «A ce qui vienne offrir leur disponibilité pour le service d'ordre et de sécurité, à noter que les structures (Dahiras, Kourels) qui sont impliquées dans l'organisation sont déjà identifiés et un débriefing a été fait avec eux. Dès lors, nous les prions de vaquer à leurs occupations et permettre aux structures désignées de faire le travail», soutient Ndiarra Sène. D'ailleurs, le Commissaire central de Dakar appelle à la collaboration des populations, les invitant à signaler toute personne suspecte, en cas de doute sur son identité, aux policiers mobilisés.

OPERATION DE SECURISATION AVANT L'OUVERTURE DE MASSALIKUL DJINANE 587 personnes interpellées, 97 cornets de chanvre indiens saisis

Les opérations quotidiennes de sécurisation avant l'ouverture de la grande mosquée de Massalikul Djinane ont porté leurs fruits. Les policiers déployés sur le terrain ont interpellés 587 individus, dont 67 aux alentours de la mosquée, pour diverses infractions. Entre autres, vol, détention de chanvre indien, vérification d'identité, usage de chanvre indien, ivresse publique. Mieux, 97 cornets de chanvre indien ont été aussi saisis lors de ces opérations, informe le Commissaire central de Dakar, Ndiarra Sène, qui a fait face à la presse, hier mardi, pour dévoiler le dispositif sécuritaire mis en place par la Police dans le cadre de l'inauguration de la grande mosquée Massalikul Djinane, ce vendredi 27 septembre à Colobane. Le budget de la construction de ce joyau est estimé à 20 milliards de francs CFA, entièrement financés par la communauté mouride.