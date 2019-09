Sénégal: Transition agro-écologique - Trois projets en phase test dans le nord, le centre et le sud du pays

Trois projets d'appui à la transition Agro-écologique en Afrique de l'Ouest dont le Sénégal est bénéficiaire, ont été lancés hier, mardi 24 septembre, à l'Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA). Au total, 15 projets ont été retenus soit trois pour chacun des cinq (5) pays que sont le Mali, le Burkina Faso, le Togo et la Côte d'Ivoire et le Sénégal.

Dans un souci d'améliorer les performances des exploitations agricoles familiales pour la sécurité alimentaire, l'accroissement des revenus et une meilleure résilience aux changements climatiques tout en favorisant des processus de préservation et de restauration de l'état des écosystèmes cultivés et naturels, trois projets ont été officiellement lancé hier, mardi, 24 septembre par le secrétaire général du ministère de l'Agriculture et de l'équipement rural, Dogo Seck.

Ces dits projets de terrain retenus au Sénégal sont géo-localisés suivant trois zones agro écologiques que sont la zone du bassin arachidier sud pour le Projet d'appui à la résilience des exploitations familiales agro-sylvopastorales face aux effets du changement climatique, la zone centre ouest et la région de Tambacounda pour le Projet yessal sunu mbay: assainir notre agriculture et la zone sylvo-pastorale et la vallée du fleuve Sénégal pour le projet d'intensification agro-écologique et de valorisation des produits des exploitations familiales. Tous ces projets rentrent dans le cadre du projet d'appui à la transition écologique (PATAE) pour soutenir l'agro-écologie en Afrique de l'ouest.

Selon Saliou Ngom, coordonnateur dudit projet au Sénégal: «Il s'agit d'accompagner la transition agro écologique en Afrique de l'ouest, de favoriser l'émergence, l'adoption et la diffusion de pratiques agricoles écologiquement intensives dans les exploitations familiales et de promouvoir des modes de gestion et d'organisation favorisant cette adoption».

Saluant l'intérêt d'une telle initiative visant à développer l'agro-écologie, Dogo Seck, secrétaire général du Ministère de l'agriculture et de l'équipement rural (Maer) a fait remarquer que dans le cadre de la composante 1 du Patae, «Appui à la transition agroécologique pour les acteurs locaux», quinze (15) projets de terrain dont 03 au Sénégal ont été sélectionnés sur la base d'appel à propositions en vue de la mise en œuvre d'actions innovantes en faveur de la transition agro-écologique».

Il ajoute: «ces projets s'appuient sur des partenariats tripartites parmi les types d'acteurs que sont un opérateur de développement; des organisations de producteurs faitières; une structure de recherche appliquée nationale ou internationale ou de formation; un opérateur agro-industriel travaillant de façon contractuelle avec des exploitations familiales; une collectivité locale/territoriale».