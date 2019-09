Sénégal: Lutte contre la discrimination - Marième Dia et Abdou Aziz Sall, deux ambassadeurs des albinos

L'albinisme ne doit plus faire l'objet d'exclusion. Marième Dia et Abdou Aziz Dabakh Sall seront les deux ambassadeurs sénégalais à la cause des albinos à l'occasion de l'élection Miss et Mister Albinos 2019 qui aura lieu au mois de décembre prochain au Zimbabwe. Cette première participation du Sénégal à ce concours africain de beauté a pour objectif de lutter contre la stigmatisation des personnes albinos et de booster leur estime de soi.

Les albinos sont des humains comme tous et peuvent contribuer au développement socio-économique des pays contrairement à ce qu'en pensent certaines personnes. L'artiste malien de renommée mondiale Salif Keita en est un parfait exemple.

Atteint d'albinisme, le chanteur à la «voix d'or» est l'un des musiciens les plus influents du monde. Il ne cesse de porter sa voix pour l'élimination des violations des droits des personnes vivant avec l'albinisme. Au Sénégal comme dans beaucoup de pays d'Afrique, les albinos vivent des atrocités surtout en période de joutes électorales où ils font l'objet de sacrifices. Les menaces qui pèsent sur la vie des albinos sont aggravées par l'exclusion, la stigmatisation et le déni des droits fondamentaux tels que le droit à l'éducation et à la santé. Et ce n'est pas l'ancien Président de la République du Sénégal, Me Abdoulaye Wade qui nous démentira. Lui qui avait accusé au cours d'une conférence de presse son ancien proche collaborateur Pape Diop de se livrer à des sacrifices de ces êtres humains lors de des joutes électorales.

Toutefois à l'image de l'artiste malien, certains albinos refusent de voir de la fatalité dans leur situation qu'ils endurent. Mieux, ils se battent pour démontrer qu'ils peuvent être dans des endroits comme le milieu de la mode, du cinéma, des médias etc. Il s'agit par exemple de Marième Dia et d'Abdou Aziz Dabakh Sall qui viennent de décrocher les titres de Miss et de Mister Albinos 2019. Un long combat contre la discrimination qu'ils sont en passe de gagner haut la main. Ils vont ainsi représenter le Sénégal au mois de décembre prochain à Zimbabwe à l'élection Miss et Mister Albinos 2019. Pour une première fois, notre pays va ainsi être représenté dans ce concours continental qui verra la participation de 48 pays d'Afrique.

Marième Dia et Abdou Aziz Dabakh Sall ont été élus dimanche dernier 22 septembre au Théâtre National Daniel Sorano lors d'un concours national axé sur le thème «Non à la discrimination». Occasion durant laquelle les albinos ont parlé des difficultés rencontrées au quotidien. Marième Dia et Abdou Aziz Dabakh Sall ont remporté la palme devant 8 filles et 7 garçons venant des 14 régions du pays. L'élection Miss et Mister Albinos 2019 devra permettre de renforcer la lutte contre les préjugés qui existent sur les personnes atteintes d'albinisme. Plus question alors de se cacher et de fuir les regards. Les albinos montent sur les podiums pour mettre en lumière leur «différence».