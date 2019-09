Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - 39 militants de la LUCHA arrêtés et relaxés après 5 jours d'emprisonnement à Goma

36 militants du mouvement citoyen « Lutte pour le changement (LUCHA)» ont été arrêtés, les 18 et 19 septembre 2019 à Goma, par les éléments de la Police nationale congolaise (PNC). Depuis lors, ces jeunes étaient détenus à la prison centrale de Munzenze. C'est seulement hier, mardi 24 septembre qu'ils ont été relaxés dans la soirée.

Ces jeunes ont été arrêtés au moment où ils tenaient un sit-in devant les installations de la société de télécommunication Airtel, pour dénoncer la mauvaise qualité de services offerts part de cette entreprise. À Goma, des voix se lèvent sur cette question de la liberté de manifester qui semblent être bafouée par les autorités congolaises, alors que reconnue par la Constitution du Pays.

Les jeunes de la Lucha exigent de la société Airtel l'amélioration de ses services, en contrepartie de la facturation jugée trop élevée appliquée par cette entreprise. C'est ce qui leur a valu l'emprisonnement pendant cinq jours. Thomas d'Aquin Muiti Luanda Mustafa, vice-président et porte-parole national de la société civile de la République démocratique du Congo qui séjourne à Goma, fustige ces arrestations à répétition qu'il juge « illégales ».

Respect du droit de manifester

« L'article 26 alinéa 1 de la constitution de la RDC dispose de la liberté de manifestation. Ce droit de manifester devrait être respecté d'autant puisqu'il s'agit d'une manifestation pacifique sans casse. Ce qui suscite notre réaction aujourd'hui, c'est parce que nous constatons qu'il y a eu une répression violente contre ces manifestations de la Lucha à Goma. C'est pourquoi nous appelons à la poursuite des auteurs de cette répression », a déclaré le porte-parole de la société civile congolaise.

Maitre Gilbert Kalinda, avocat au barreau de Goma, pense quant à lui qu' « il faut seulement écouter ces jeunes écouter, parce qu'ils donnent à la Communauté congolaise des perspectives de bonne gouvernance. La particularité c'est que, ces jeunes gens ne sont pas corruptibles depuis des années. Ils ne visent pas de l'argent dans leur démarche comme certains politiques congolais. Ces jeunes méritent mieux que des arrestations arbitraires. L'État doit plutôt les encadrer ».

Droit et Obligation

Maitre Gilbert Kalinda constate qu'aujourd'hui, les congolais semblent ne plus connaître leurs droits, ils ne connaissent plus les obligations et droits à cause du système du pays.

« Les manifestations de tous ces mouvements au pays, doivent renvoyer les congolais à se rappeler de leurs droits. L'État congolais semble imposer aux congolais des obligations et leur faire oublier leurs droits fondamentaux. A travers les mouvements de ces jeunes, nous devons comprendre que tout congolais a droit à la bonne vie, à la sécurité, à la bonne consommation de ses produits... et les dirigeants doivent en tenir compte. Autrefois, la Lucha manifestait contre le système politique de l'ancien régime et aujourd'hui, elle manifeste contre les droits des congolais, c'est une démarche à encourager et l'État devrait les encadrer », a conclu cet avocat au barreau de Goma.

Par ailleurs, les forces vives congolaises exhortent à la société Airtel à offrir un espace d'échanges entre elle et ses clients afin d'écouter et faire droits aux revendications légitimes de ses clients, pour éviter de nouvelles manifestations dans les jours avenirs.