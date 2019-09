Angola: Le Président angolais plaide pour la fin de la guerre commerciale américano-chinoise

New York (Des Envoyés spéciaux) - Le Président de la République de l'Angola, João Lourenço, a appelé mardi à New York à la fin de la guerre commerciale qui oppose actuellement les États-Unis à la Chine, à cause des conséquences néfastes déjà ressenties dans l'économie mondiale.

S'exprimant lors de la 74ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies, l'homme d'État angolais a également appelé à la levée du blocus économique imposé à Cuba depuis des décennies, car il est injuste au regard du droit international.

Il a dit qu'il était injustifiable l'embargo économique et financier des Etats-Unis contre Cuba du fait qu'il y avait eu des opportunités de rapprochement et rétablissement des relations.

Au siège de l'ONU, le président João Lourenço a réaffirmé la nécessité d'augmenter le nombre de membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, notamment ceux de l'Afrique et de l'Amérique du Sud, car la composition actuelle qui concernait à l'époque les puissances victorieuses de la Seconde Guerre mondiale ne reflète plus la nécessité d'un équilibre géostratégique mondial plus juste.

Dans son discours, l'homme d'État angolais a également défendu le multilatéralisme dans les relations internationales, estimant qu'il (multilatéralisme) est le seul à contribuer efficacement à la paix et à la sécurité dans le monde.

En fait, il a insisté sur la nécessité d'une réforme en profondeur de l'ONU afin qu'elle puisse mieux s'acquitter de sa grande responsabilité en matière de gestion et de résolution des conflits et de prévention des guerres.

Réformes en Angola

Dans son discours, il a souligné les profondes réformes économiques en cours dans le pays, précisant qu'elles visaient en fait à instaurer un État de droit démocratique, à lutter contre la corruption et l'impunité et à promouvoir une culture de la responsabilité et de la reddition de comptes des fonctionnaires.

Il a indiqué que ces reformes visaient également à créer un environnement d'affaires plus attrayant pour les investissements privés nationaux et étrangers, à accroître la production nationale de produits de première nécessité et réduire les importations.

"L'Angola est ouvert au monde, ouvert aux investissements étrangers dans tous les domaines de l'économie nationale", a-t-il précisé.

Tension dans la péninsule

Dans son discours prononcé au siège de l'ONU, le Président João Lourenço a également évoqué la tension qui règne dans la péninsule et qui continue de mettre en péril la paix dans le monde.

À cet égard, il a encouragé les efforts diplomatiques déployés par les grandes puissances mondiales, notamment les États-Unis, la Russie et la Chine, pour faire de cette partie de la planète une zone de paix et de sécurité.

Afrique

Quant à l'Afrique, le Chef de l'État angolais a dit que le continent était en proie au terrorisme, en particulier de nature fondamentaliste religieuse, qui affecte des pays tels que le Mali, le Niger, le Nigéria, le Tchad, la République centrafricaine, entre autres.

Selon lui, la communauté internationale devrait également accorder une attention particulière à la nécessité de normaliser la situation en Libye, étant donné que les territoires contrôlés par les différentes milices constituent une source d'approvisionnement logistique en armes et en munitions des groupes fondamentalistes opérant en Afrique.

D'autre part, il a rappelé que l'Angola apportait sa modeste contribution à la prévention ou au règlement des conflits, en particulier dans la région de la SADC, dans la région des Grands Lacs ou en Afrique centrale, comme ce fut le cas le plus récent du Mémorandum d'entente signé entre le Rwanda et l'Ouganda, à Luanda.

Selon le Président João Lourenço, un tel mémorandum semble être un pas important dans la prévention d'un conflit qui était sur le point d'éclater. Fin