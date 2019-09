Angola: Présentation des défis du secteur de la santé de le pays à l'ONU

New York (Envoyés spéciaux) - La ministre angolaise de la Santé, Sílvia Lutucuta, a souligné mardi à New York l'engagement du gouvernement angolais à développer le système de santé universel et gratuit dans le pays, principalement dans les zones rurales et périurbaines.

La ministre s'exprimait lors de la Réunion de haut niveau des Nations Unies destinée à discuter des mesures à prendre pour répondre aux besoins de santé de tous dans le monde, en particulier dans la région africaine.

Sílvia Lutucuta a indiqué que le secteur de la santé en Angola cherchait à garantir l'équité afin d'améliorer les mécanismes de gestion et de responsabilisation.

En ce qui concerne la couverture sanitaire universelle des Nations Unies, Sílvia Lutucuta a admis que l'Angola, à l'instar des autres pays en développement, malgré les progrès réalisés au cours de la dernière décennie en matière de réduction de la mortalité maternelle et infantile et de l'augmentation de l'espérance de vie, était toujours confronté à plusieurs maladies transmissibles, à la malnutrition et à l'apparition d'épidémies.

Elle a déclaré que le gouvernement angolais procédait à des réformes dans l'administration de l'État, au sein des municipalités, afin d'améliorer l'efficience des services de santé à la population.

Elle a informé que le gouvernement avait investi dans les infrastructures et le capital humain, embauchant 9 000 professionnels de la santé dans les zones rurales et périurbaines et a recruté 2400 agents communautaires et de santé.

Selon la responsable, le pays a mis au point un système d'achat de médicaments qui a permis d'économiser environ 66% des fonds alloués lors de l'appel d'offres public de 2018 et de 78% lors de l'appel d'offres 2019.

Elle a ajouté que des investissements avaient également été réalisés pour l'introduction de nouvelles technologies, notamment dans les équipements de la chaîne du froid moderne, des appareils de GeneXpert, les plates-formes d'amélioration de la gestion de la chaîne de logistique et de télémédecine et télésanté.

L'exonération des droits de douane sur les importations de produits médicinaux et sucrés fait également partie des mesures prises par le pays, a-t-elle souligné.

Silvia Lutucuta a dit que le gouvernement déployait des efforts pour augmenter, à court et à moyen terme, le budget alloué au secteur de la santé afin de garantir le droit à la santé à toute la population d'ici 2030.

Toutefois, elle a reconnu que l'accès de la population aux services de santé était encore limité par les obstacles géographiques, économiques, socioculturels et organisationnels qui empêchent les gens, principalement des zones rurales et périurbaines, d'accéder pleinement aux services de santé existants.