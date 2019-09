Angola: Le PR appelle à la fin de l'embargo contre Cuba

New York — La fin de l'embargo économique contre Cuba et de la guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis, ainsi que les conséquences du changement climatique dans le monde, ont dominé le discours du président de la République d'Angola, João Lourenço, prononcé mardi au siège de l'ONU.

Dans son discours prononcé lors du Débat général de la 74ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le Chef de l'Etat angolais a souligné la nécessité de garantir la stabilité en Afrique, en particulier dans la région des Grands Lacs.

Il a également évoqué la nécessité d'investir dans la jeunesse et les réformes de l'ONU, notamment en augmentant le nombre de membres permanents du Conseil de sécurité, en accordant la priorité aux pays d'Afrique et d'Amérique du Sud, peu représentés. Sur le plan interne, il a abordé les réformes économiques en cours dans en Angola visant à améliorer le climat des affaires, à accroître la production et à réduire les importations de biens et de services. Il a réaffirmé l'ouverture de l'Angola au monde et a donc réitéré l'invitation à l'investissement étranger.