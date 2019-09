Soudan: L'ONU promet un soutien sanitaire à l'État du Nil Blanc

Kosti — Le commissaire de l'aide humanitaire de l'État du Nil Blanc, Dr. Abdul Gawi Hamid Al-Saheb s'est réuni avec le représentant du secrétaire-général des Nations Unies au Soudan.

Dr. Abdul Gawi s'attend à ce que la visite du représentant du secrétaire général de l'ONU au Soudan dans l'État obtienne de grands avantages, et faire une percée dans le domaine de la santé pour surmonter les effets environnementaux des inondations et des pluies dans l'État.

Dans une déclaration à la SUNA, Dr. Abdul Gawi a déclaré que le représentant du secrétaire général de l'ONU et les autres représentants de l'ONU au Soudan avaient indiqué, lors de leur rencontre avec le Wali de l'Etat du Nil Blanc et le comité supérieur d'urgence de l'État ont examiné des dégâts subis par l'État, du volume de l'aide humanitaire et des interventions menées dans le domaine de la santé.

Le commissaire de l'aide humanitaire a noté que le représentant du secrétaire général des Nations unies avait promis de soutenir l'État dans les domaines de la prévention, de l'assainissement, de la chloration de l'eau et de la lutte anti vectorielle afin de réduire les maladies de l'automne, et a réaffirmé l'importance d'une coordination conjointe flux d'informations et d'interventions pour tous les partenaires, décrivant la visite comme importante et ayant un impact positif dans un proche avenir.