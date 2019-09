Cameroun: Accueil des usagers et protocole - On révise les bonnes pratiques

Le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Joseph LE a ouvert un atelier sur l'appropriation des normes en la matière le 24 septembre 2019 à Mbankomo.

La perception de l'accueil des usagers par les agents des services publics n'est généralement pas bonne au sein de l'opinion. « Lorsque vous arrivez dans un bureau et que celui qui est censé vous fournir une information vous accueille froidement, vous êtes tout de suite découragé », déplore Marguerite Bifouna, enseignante. Face à la récurrence de ce type de plaintes, le ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative organise depuis le 23 septembre dernier à Mbankomo dans le département de la Mefou-et-Akono, un atelier d'accompagnement des services publics à l'appropriation des normes en matière d'accueil des usagers et de protocole.

A l'école des bonnes pratiques et règles en matière d'accueil, de protocole et d'organisation de cérémonie, sont conviés les responsables régionaux du ministère de l'Administration territoriale et du Minfopra considérés comme la vitrine de l'Etat au niveau des régions. « Lorsque vous rabrouez un usager qui vient de loin pour un service, il va être traumatisé pendant longtemps. Il en est de même pour l'accueil autour des autorités administratives lors des grandes cérémonies qui constitue un creuset de frustrations. Ce sont de tels comportements qu'on veut éviter et c'est pourquoi il est bon de rappeler à tous nos collaborateurs les règles de bienséance », a expliqué le ministre Joseph LE.

Dans le cadre de cette normalisation des bonnes pratiques, le Minfopra bénéficie de l'appui du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) et de l'Agence des normes et de la qualité (Anor). Dans cette démarche qualité, un document de référence a été élaboré et homologué. Ledit document fixe le cadre minimum de la délivrance d'un service dit « de qualité ». Il s'agit de la norme 1756 sur la qualité de service. Cette boussole qui sert de guide aux participants va permettre de rendre plus performant le service public au sein de l'appareil administratif camerounais.

Ceci à travers une évaluation de l'accueil réservé aux usagers dans les administrations publiques (accueil physique, téléphonique et correspondances écrites). L'aménagement des espaces d'accueil, l'orientation des usagers, la transparence dans les coûts de prestation et services et le recours ponctuel pour les usagers insatisfaits sont autant de paramètres contenus dans cette norme. Cet échange qui prend fin ce jour va permettre aux usagers de percevoir les changements une fois que les participants auront regagné chacun leur service.