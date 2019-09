Cameroun: Tourisme - le Littoral en vitrine

Les journées régionales du tourisme, couplées aux activités du rendez-vous mondial, lancées il y a peu à Douala.

Avec ses 100 sites touristiques répertoriés, le Littoral est une niche touristique encore peu valorisée. Mais selon le délégué régional du ministère du Tourisme et des Loisirs, Jacques Mboua, le secteur représente l'option de développement durable la plus fiable pour un pays en voie de développement comme le nôtre. « Le Littoral est immensément riche au plan touristique. Nous pensons que si ces sites touristiques sont aménagés et sécurisés, ils constitueront un grand attrait pour les touristes. Une kyrielle d'activités connexes génératrices de revenus seront créées autour de ces sites pour le bien des touristes et des populations riveraines », a indiqué Jacques Mboua.

Le concept « Journées régionales du tourisme du Littoral » dont la 3e édition a été lancée ce 19 septembre par le Sg des services du gouverneur, Thierry Ki-Nou Nana, entre en droite ligne de la promotion du secteur. L'évènement, qui a drainé une foule d'invités et d'acteurs du tourisme, était couplé au lancement des activités de la 40e journée mondiale du Tourisme qui sera célébrée le 27 septembre. Dans son adresse, Thierry Ki-Nou Nana est revenu sur le thème de 2019 : « Tourisme et emploi, un avenir meilleur pour tous ». Un thème interpellateur au regard des opportunités qu'offre ce secteur. « L'activité touristique connaît depuis une décennie une croissance continue et une diversification plus poussée pour devenir l'un des secteurs économiques qui enregistre la croissance la plus rapide », a fait observer le Sg de la région.

Tout en reconnaissant les efforts consentis par le gouvernement pour développer le secteur touristique, les opérateurs ont saisi l'occasion pour exprimer des doléances. Notamment la création de l'Office national du Tourisme et le développement du code d'investissements du tourisme. Plusieurs activités meublent les journées régionales du tourisme : journées portes ouvertes, renforcement des capacités des opérateurs du secteur tourisme et loisirs, journée de loisirs et jeux pour enfants, dîner culturel avec l'élection de la Miss Tourisme régional prévu le 27 septembre, etc.