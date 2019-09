Afrique: Meilleur joueur FIFA « The Best » - Ces statistiques qui ont propulsé Messi

Le verdict est tombé depuis lundi, au cours d'une cérémonie organisée à Milan, en Italie. Lionel Messi est le meilleur joueur Fifa de l'année 2018-2019.

Il succède au Croate Luka Modric. Avec 46 points, l'international argentin a devancé au classement le Néerlandais Virgil Van Dick (38 points) et le Portugais Cristiano Ronaldo (36 points). Quintuple Ballon d'or France Football, c'est la première fois que le joueur du Fc Barcelone se voit décerner le trophée Fifa « The Best », créé il y a quatre ans.

Eliminé en demi-finale de la Ligue des champions, contrairement à son dauphin qui, lui, a remporté le trophée, l'Argentin a fait la différence grâce à ses statistiques individuelles de la saison à couper le souffle. Une saison au cours de laquelle le capitaine des Blaugrana a livré un total de 56 matches et inscrit 54 buts. Il a réussi 20 passes décisives et 81% de ses passes.

Meilleur buteur de la Liga avec 36 réalisations, il a été également désigné meilleur passeur et meilleur joueur d'Espagne.

Même s'il n'a pas gagné la Ligue des champions, l'Argentin a terminé meilleur buteur de la compétition avec 12 buts. Lionel Messi a également été désigné meilleur buteur d'Europe, meilleur passeur, meilleur dribbleur, toutes compétitions confondues.

Sur le plan collectif, il a remporté le titre de champion d'Espagne et la Super coupe d'Espagne. Aucun joueur n'a fait mieux que le nouveau joueur Fifa de l'année qui, en remportant cette distinction, se positionne également comme le grand favori du Ballon d'or France football qui sera décerné le 2 décembre 2019.

Mané et Salah oubliés dans le onze-type ?

Le rêve de l'Afrique de voir l'un de ses représentants monter sur le podium au niveau a été malheureusement anéanti. Mohamed Salah et Sadio Mané ont terminé 4e et 5e avec respectivement 26 et 23 points.

Pis, les deux attaquants de Liverpool, champions d'Europe, et considérés par plusieurs observateurs comme faisant partie des meilleurs attaquants de la planète football, ne figurent dans le onze-type de l'année dévoilé à l'issue de la cérémonie. Ce qui suscite l'indignation des sportifs sur le continent africain.

« Les meilleurs pour moi sont Salah et Mané, mais ils ne sont pas là », s'est offusqué Samuel Eto'O, présent à la cérémonie ce 23 septembre.

La surprise est d'autant plus grande que parmi les trois attaquants du onze-type de la Fifa, figure le Français Kylian MBappé qui, pourtant, arrive en 6e position dans le classement final, derrière Mohamed Salah et Sadio Mané. Les capitaines et les entraîneurs des sélections nationales, les journalistes et les fans ont participé aux votes.