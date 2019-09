Cote d'Ivoire: Brobo/Rentrée scolaire - De bonnes volontés viennent en aide à des enfants de parents démunis

C'est ce qu'a compris Kouadio Konan Roméo, étudiant en Lettres Modernes, en initiant une cérémonie de remise de kits scolaires en collaboration avec l'Ong Espoir et solidarité, et le Groupe succès plus, aux enfants de parents démunis du quartier Kouadiokonankro de Brobo. Cette remise de kits a eu lieu le 22 septembre, dans la cour de Nanan Marie Tchindji.

Konan Kouadio Roméo, en organisant cette cérémonie baptisée « Sos rentrée scolaire », veut soulager à sa manière les populations victimes de la mévente des produits agricoles par le fait des acheteurs véreux.

« Leurs produits agricoles sont sous-payés. Conséquence, nos parents paysans n'ont pas les ressources financières pour prendre en charge la scolarité de leurs progénitures.

C'est pourquoi nous avons lancé cette opération "Sos rentrée scolaire" qui a consisté à collecter des fournitures scolaires auprès de certaines Ong et des partenaires, sans oublier de bonnes volontés et les remettre aux enfants de parents démunis », a-t-il justifié son acte de solidarité et d'entraide.

Face au succès de cette première édition, l'initiateur qui est à la tête d'un groupe d'étudiants originaire de Brobo, a décidé de rendre pérenne cette action de haute portée sociale.

Au nom des donateurs, Miezan Philippe a félicité l'initiateur et ses amis qui malgré leur jeune âge, ont décidé de s'inscrire dans le don de soi et le partage. Avant de dire sa joie de prendre part à cette initiative qui donne la chance à de nombreux enfants de Brobo d'aller à l'école.

Quant à Koffi Aya, porte-parole des parents, elle a dit sa gratitude aux donateurs. « Que Dieu vous le rende au centuple », a-t-elle souligné.

Le porte-parole des enfants, Kangah Yao, a fait la promesse de bien travailler à l'école afin d'encourager leurs bienfaiteurs à faire plus l'année prochaine.