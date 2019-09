Congo-Brazzaville: Solidarité - Spirita Nanda apporte son soutien à l'orphelinat Village Mwana

L'artiste musicienne va donner un concert caritatif gratuit, le 4 octobre à Pointe-Noire, en compagnie de Welicia La Belle, Jada Chief et le trio Harmony de Brazzaville.

Afin de redonner la dignité à la population vulnérable, en général, et les enfants, en particulier, l'orphelinat Village Mwana lance le projet de construction de son refuge permanent à Pointe-Noire. Pour réussir cette initiative, il a sollicité l'apport des bénévoles et des donateurs sensibles à la cause enfantine. C'est pour répondre à cette demande que Spirita Nanda a initié un concert caritatif gratuit.

De nombreux partenaires tels Debayonne World & Sa Bande, Le Comptoir, Antoine Auvray Photography, BM Kitoko et Biashara Networking ont déjà apporté leur soutien. Les contributions récoltées seront ensuite remises à l'orphelinat Village Mwana.

Signalons que Spirita Nanda est une artiste congolaise d'origine camerounaise. Attirée dès sa tendre enfance par les mélodies des berceuses camerounaises, elle fait véritablemnt son entrée dans la musique en composant sa première chanson en 1997. Après des prestations scéniques modestes dans son pays, elle intègre le Chœur Credo du Congo et s'imprègne des techniques de chants classiques et gospel. Son style épouse l'afro soul et électro pop.

Spirita chante l'amour, la paix, le retour aux sources et le respect des valeurs humaines, à travers une fusion de soul et d'afrobeat. Elle est aussi passionnée de design.