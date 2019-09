Afrique de l'Ouest: G5 Sahel - Rock Marc Christian Kaboré plaide la cause de la force régionale

Au cours de son intervention devant l'Assemblée générale de l'ONU, le 24 septembre, le président du Burkina Faso a passé en revue la situation sécuritaire dans la région et insisté sur la sempiternelle question du financement de la force conjointe.

« Je renouvelle mon appel à la solidarité bilatérale internationale afin de doter la force conjointe du G5 Sahel d'équipement et de ressources financières prévisibles et pérennes. Les deux piliers, sécurité et développement, sont nécessaires pour la stabilité de la région », a déclaré Rock Marc Christian Kaboré.

Le président burkinabè a dit insister sur le sujet parce que le grand projet de coopération sécuritaire régionale dans le Sahel n'avance, selon lui, « qu'à petits pas » d'autant que son financement n'a pas toujours abouti.

« A l'instar de mes pairs de la Cédéao et en ma qualité de président en exercice du G5 Sahel, je lance un appel pour un mandat plus robuste et plus offensif en faveur de la Minusma. Un tel mandat devra permettre de sécuriser et stabiliser davantage le Mali et, partant, tous les autres pays du G5 Sahel », a-t-il abondé.

Roch Marc Christian Kaboré est revenu sur les attentes des chefs d'État ouest-africains, tout en rappelant qu'un consensus entre ces dirigeants s'était dégagé lors du sommet de Ouagadougou, le 14 septembre dernier. A cette occasion, ils avaient notamment demandé que le Conseil de sécurité puisse revoir le mandat de l'opération de maintien de la paix au Mali, la Minusma, ainsi que celui de la force conjointe du G5 Sahel. Il a, par ailleurs, salué les engagement pris au sommet du G7 de Biarritz, en France, pour contrer l'action des djihadistes dans le Sahel.

« Avec l'Allemagne et la France, nous avons proposé (... ) la mise en place d'un partenariat international en faveur de la stabilité et de la sécurité au Sahel, qui intègre les questions de lutte contre le terrorisme et le développement. Je voudrais appeler ici tous les partenaires à adhérer sans réserve à cette initiative, car la paix et la stabilité du Sahel sont aussi celles de l'Afrique et du reste du monde », a poursuivi le président burkinabè.

Notons que le G5 Sahel cherche toujours les 2,4 milliards d'euros de promesses de dons faites par ses partenaires pour financer son premier programme d'investissement prioritaire 2019-2021.