Afrique: Zdravko Lugarosic - Le sélectionneur du Soudan accuse la FIFA d'avoir tronqué son vote des The Best 2019

On n'a pas fini d'entendre parler des trophées The Best 2019. Déjà que le lauréat Lionel Messi et la FIFA continuent d'essuyer les critiques en Afrique, voilà une nouvelle affaire qui risque de faire parler.

Zdravko Logarusic, le sélectionneur du Soudan révèle ce mercredi que son vote a été changé. D'après le Croate, il a bien voté Mohamed Salah en première position, suivi de Sadio Mané puis de Kylian Mbappe.

Sauf que sur le document officiel dévoilé par la FIFA (Fédération internationale de football association), les votes de Lugarosic sont, dans l'ordre, Lionel Messi, Virgil Van Dijk et Sadio Mané. Le technicien etaye son histoire par une photo qu'il avait prise de son vote.

Pour l'instant, la FIFA ne s'est pas encore prononcée sur le sujet.