Angola: Le PCA de l'Angop réitère la formation continue de cadres

Luanda — Le président du conseil d'administration de l'Angop, Josué Isaías, a défendu mercredi la nécessité de renforcer les capacités du personnel de la société, afin de pouvoir faire face aux défis de l'avenir.

Le responsable a fait cette déclaration lors de l'ouverture de la formation sur les techniques de télévision et le multimédia, qui se tient au centre de formation de cadres de l'Angop, à Luanda. Il est impérieux la réalisation de cycles de formation afin que les professionnels puissent exécuter leurs tâches plus rapidement, de manière pratique et avec qualité. Selon Josué Isaías, pour que l'institution atteigne les objectifs stratégiques visés, il est nécessaire d'utiliser des ressources internes.

«Nous pensons que les connaissances, l'expérience acquise tout au long du cours et la manière dont il est dispensé répondent aux attentes, ce qui en fait un outil essentiel pour la meilleure qualité de travail et qui contribue au succès et à l'image externe de l'Angop ", a-t-il expliqué.

Il a exhorté les stagiaires à "boire" tout ce qui leur est donné et à acquérir des compétences leur permettant de s'acquitter de leur travail avec satisfaction. Les participants en techniques de télévision et multimédia apprendront, pendant environ deux mois, les techniques de capture d'images, le marketing numérique, l'introduction à la télévision, les bases de la télévision, les techniques de reportage et de présentation, entre autres.