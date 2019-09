Angola: La ministre de la Culture souligne des avantages des droits d'auteur

Luanda — La ministre de la Culture, Maria da Piedade de Jesus, a demandé mercredi aux créateurs une meilleure organisation pour bénéficier des avantages des droits économiques conférés par les droits d'auteur et droits connexes.

Selon la gouvernante qui s'exprimait à l'ouverture du séminaire international sur la protection des droits d'auteur et des droits connexes, cette réalisation pourrait avoir un impact social et économique positif, mettant en exergue la lutte contre le piratage et la contrefaçon d'œuvres intellectuelles. De cette façon, a ajouté Maria da Piedade de Jesus, le secteur veillera à ce que les détenteurs des droits d'auteur et connexes jouissent des avantages économiques auxquels ils sont droit, garantissant un revenu à tous les acteurs de la chaîne. Pour la ministre, la garantie de la protection et défense des droits d'auteur et connexes incite à la créativité et à l'innovation. C'est pourquoi les créateurs doivent exprimer leur génie et leur capacité créative pour le développement des industries culturelles et créatives et de l'économie de la culture.

Ce séminaire, destiné aux agents publics et privés impliqués dans le Système national des droits d'auteur et connexes (SNDAC), propose une approche de la diffusion des mesures et mécanismes mis en place par l'Exécutif pour la protection et la gestion des droits d'auteur et des droits connexes. Les participants seront également informés des principaux groupes de bénéficiaires et des préparatifs réalisés jusqu'à présent en vue de la mise en place d'une protection efficace des droits d'auteur. Parmi les questions en analyse figurent également la concrétisation de la protection efficace des droits d'auteur et des droits connexes dans le pays, un jalon pour la mise en œuvre du fonctionnement complet de ce système, au niveau national, grâce à un contrôle et à une surveillance plus stricts de la création artistique, capable de blâmer les contrevenants immédiatement.