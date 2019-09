Angola: João Lourenço souligne des changements survenus dans le pays

New York — Le Président de la République, João Lourenço, a souligné mardi, lors de la 74ème Assemblée des Nations Unies, les profondes réformes en cours dans le pays, qui visent en fait à construire un État démocratique ainsi que la lutte contre la corruption et l'impunité.

Le numéro un angolais a mis l'accent sur la promotion d'une culture de responsabilisation des fonctionnaires, la création d'un environnement commercial plus attrayant pour les investissements privés nationaux et étrangers et, partant, l'augmentation de la production nationale de biens et services, comme étant d'autres résultats escomptés avec l'application de ces mesures.

Il a ajouté que ces défis, que l'Exécutif "prend très au sérieux et de manière transparente, visent également à réduire les importations de produits de première nécessité, à élargir l'éventail et la quantité de biens exportables, ainsi que les offres d'emploi". Le président João Lourenço a cité, entre autres mesures, le processus de privatisation d'environ cent cinquante entreprises et biens publics de différents secteurs de l'économie, y compris le secteur pétrolier, comme le "lancement d'un ambitieux plan de construction et de réhabilitation d'infrastructures de production et distribution d'eau et d'énergie".

Le Chef de l'Etat a également mis en relief la construction d'hôpitaux et d'établissements d'enseignement, la réparation de routes secondaires et tertiaires, entre autres, qui couvriront les 164 municipalités du pays dans leur ensemble, assurant la disponibilité du budget nécessaire à cet effet. Il a affirmé que l'Angola est aujourd'hui ouvert au monde, aux investissements étrangers dans tous les domaines de l'économie nationale. Le Président de la République a été le 17ème homme d'État à s'exprimer devant la plus grande tribune politique du monde. On attend jusqu'à lundi (30) les interventions des représentants des 193 États membres, dont environ 150 Chefs d'État et de Gouvernement.