Angola: Le processus de reconversion de l'économie informelle commence à Luanda

Luanda — Le ministère de l'Économie et de la Planification a lancé mercredi à Luanda, dans le cadre d'un séminaire, une campagne pour l'exécution du programme de conversion de l'économie informelle vers l'économie formelle, une initiative dont la première phase se poursuivra jusqu'en décembre.

À cet effet, une série d'actions pour l'élaboration de stratégies inclusives sont en cours pour réduire le niveau d'informalité, qui représente actuellement 35% du produit intérieur brut (126,76 milliards USD en 2018). Selon le secrétaire d'État à l'Économie et à la Planification, Sérgio Santos, qui parlait mercredi lors du séminaire sur "Comment traiter le secteur informel et l'économie parallèle - politique fiscale et perspectives administratives", la semaine prochaine débutera dans les administrations, le bureau de l'entrepreneur dans le cadre de la campagne intitulée «Il est temps de formaliser». Cette initiative fait partie de la stratégie de mise en œuvre du Plan de développement national (PDN 2018-2022), qui vise à débattre de questions liées à l'informalité de l'activité économique par le biais du Programme de reconversion de l'économie informelle (PREI).

Avec la campagne «Il est temps de formaliser», les autorités, avec toute la machine administrative, iront à la rencontre des agents économiques pour qu'ils disposent des documents essentiels, visant à l'enregistrement de l'activité économique, par le biais des administrations municipales, du guichet unique de l'entrepreneur ou du contact direct.

"Nous irons jusqu'en décembre apporter la carte d'identité, le compte bancaire, en partenariat avec le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, l'Administration générale des impôts et le ministère des Finances", a-t-il souligné.

Le responsable a assuré que cette période de trois mois facilitera l'accès des agents économiques au crédit via le programme d'appui au crédit (PAC) à mettre en œuvre. La secrétaire d'Etat a exhorté les participants au séminaire à se pencher non seulement sur les causes fiscales et juridiques, mais également sur les aspects anthropologiques, car l'informalité dans les réalités africaines a beaucoup à voir avec les coutumes et les pratiques des peuples du continent.

Le séminaire sur «les modalités de formalisation des activités économiques et le rôle de la politique fiscale» se tient sous l'égide des ministères de l'Économie et de la Planification et des Finances, en partenariat avec la Banque mondiale.