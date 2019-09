Angola: Manuel Augusto se réunit avec la conseillère de la Maison Blanche

New York — Le ministre des Relations Extérieurs d'Angola, Manuel Augusto, a fourni mardi, à New York, à la conseillère de la Sécurité du Président des États-Unis, Elizabeth Erin Walsh, des informations sur les réformes politique- diplomatiques, économiques et sociales en cours dans le pays, dirigé par le Président João Lourenço.

Lors d'une réunion avec la directrice senior pour les Organisations Internationales et Alliances de la Maison Blanche, le Chef de la Diplomatie angolaise a invité les États-Unis à investir dans les petites et moyennes entreprises, outre celui du pétrole, contribuant à la diversification de l'économie angolaise.

Dans la réunion qui s'est tenue en marge du Débat Général de la 74e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies, les interlocuteurs ont abordé divers sujets liés à la coopération entre les deux pays.

A son tour, Elizabeth Erin Walsh a félicité la détermination du Présidente angolaise, notamment en ce qui concerne les réformes qu'il a mises en œuvre dans les différents domaines de la vie du pays.

Elle a exprimé l'intention des États-Unis à continuer à coopérer avec l'Angola et qu'ils étaient satisfaits du modèle de gouvernance du Président João Lourenço, fondé sur la résolution des problèmes de la population.

‟Les États-Unis veulent travailler avec les Présidents et Gouvernements qui s'occupent de leur peuple, et votre Président est précisément en train de faire cela. Cela nous plait ", a-t-elle déclaré.

Coopération dans les domaines politico-diplomatique, défense et sécurité, économie, finances, banque, pétrole et gaz, mines, agriculture, pêches, ainsi que dans le golfe de la Guinée, des Grands Lacs, le processus de privatisation des entreprises publiques, le rôle de l'Angola dans le suivi de la situation entre l'Ouganda et le Rwanda, entre autres sujets, ont été discutés par les interlocuteurs.

Manuel Augusto fait partie de la délégation du Président de la République, João Lourenço, qui participe à la 74e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies, qui s'achève ce mercredi. L'ambassadeur de l'Angola aux États-Unis, Joaquim do Espírito Santo, les directeurs du Ministère des Relations Extérieurs et des membres des missions diplomatiques d'Angola à l'ONU et à Washington ont assisté à la réunion.