Ile Maurice: Manhattan Shopping Complex - A la retraite?

Le complexe curepipien attire peu de clients, ce qui a forcé des magasins à fermer. L'état du bâtiment et son éloignement du centre-ville sont montrés du doigt.

Le cinéma Star, qui a fermé ses portes en 2011 dans le centre commercial Manhattan à Curepipe, a organisé une vente de son matériel aux enchères. Mais qu'en est-il du complexe commercial lui-même ? Construit dans les années 90, il sent la mise à la retraite depuis quelques années. Il est presque désert et les quelques commerçants rencontrés, qui y sont toujours, déplorent le fait qu'il n'y ait plus de clients comme il y a cinq ans.

«Nous avons quatre à cinq clients par semaine dorénavant. Et ce ne sont que les habitués de nos produits», s'exclame une propriétaire de magasin de vêtements. Plusieurs magasins ont mis la clef sous la porte et on peut voir des locaux vides avec des inscriptions «à louer». Comparé aux autres centres commerciaux de la ville, le Manhattan Shopping Complex respire la vieillesse et un silence sans nom.

Les seuls qui continuent d'animer cet endroit sont : Jumbo Express, Cash and Carry, le casino ou encore l'église universelle en weekend. Farheen Kodoruth de VCD Palace explique que, depuis quelques années, ils ont perdu plus de 50 % de ventes. À qui la faute ? Selon trois commerçants à qui nous avons parlé, le bâtiment est trop éloigné du centre-ville «où l'on peut déjà tout avoir». De plus, le nombre de marchands ambulants dans les rues de la ville lumière n'arrange pas les choses pour eux. «Zot pa rod marse pou vinn la kan lor lari zot pe gagne film pou Rs 25», explique un autre vendeur de VCD Palace.

Escalators hors service

D'autres commerçants estiment que c'est l'état du bâtiment lui-même qui n'attire pas grand monde. Sur place nous avons constaté que les escalators, qui ne marchent plus depuis 2003, sont restés dans le même état. Les toilettes sans porte, les murs moisis et les locaux vides donnent un air d'abandon.

Eric Mallac-Koenig, Chief Executive Officer du cinéma Star et copropriétaire du centre commercial, abonde dans le même sens que ces commerçants : «C'est le bâtiment mal entretenu qui repousse les gens.» Il ajoute que le prix du syndic, qui est demeuré le même depuis des années, n'arrange pas les choses. Pour lui, le centre commercial est bien situé et il croit fortement qu'avec l'arrivée du métro à Curepipe en 2021 et les parkings qui seront installés à la place de l'ancien hôtel Europa, les gens viendront en grand nombre.

D'ailleurs, il vend le matériel du cinéma pour ouvrir un nouveau commerce dans ses locaux. «Nous tous, les commerçants et moi-même, sommes responsables de l'état du centre commercial. Nou bizin maryé piké pour redorer son blason en investissant», explique ce directeur général.

Michael Chan, responsable du syndic qui s'occupe du complexe, PML Services Ltd, affirme pour sa part que le syndic n'a aucun pouvoir décisionnaire. C'est l'assemblée générale, avec l'ensemble des copropriétaires, qui décide comment gérer le budget annuel. «Il y a des priorités. On ne peut pas dire qu'on ne s'en occupe pas car, selon le budget voté, certaines choses sont plus importantes que d'autres.»

Selon lui, réparer les escalators ou encore repeindre le bâtiment nécessite un budget spécial car l'actuel ne le permet pas. Il en faudrait un aussi pour promouvoir le bâtiment. Michael Chan explique qu'il est responsable de la sécurité, la gestion, l'eau, l'électricité et les réparations. Donc quid des toilettes ? Manque de fonds ? «Je suis le responsable certes mais j'ai un assistant qui s'occupe de ça. En principe, c'est lui. Avec tous les bâtiments dont nous devons nous occuper, je ne peux pas savoir quelle porte est cassée», répond Michael Chan.

Toutefois, il assure qu'un building officer et des assistants se trouvent sur place. Pour faire plus, il faudrait que l'ensemble des copropriétaires lui donne les moyens. Cependant, le nombre de magasins et de locaux vides ne nous a pas été divulgué, sous prétexte que c'est confidentiel.