Togo: Agro Foot And Sustainable Agriculture Awards, le nouveau concept pour revaloriser l'agriculture durable au Togo, Dodo Obilalé en soutien

Associer le Football et l'Agriculture, ça ne se passe pas tous les jours. Agro Foot And Sustainable Agriculture Awards, c'est le nouveau concept dont l'ancien international togolais, Dodo Obilalé se veut le soutien.

Présenté ce mercredi aux hommes de la presse, ce concept en question est un projet qui, d'après ses porteurs, « vise à utiliser le canal du foot pour promouvoir l'agriculture durable, la protection de l'environnement et la consommation locale pour le bien-être des populations togolaises, mais aussi inciter les acteurs du secteur de l'agriculture durable à la pratique du sport, et enfin honorer les acteurs de la promotion de l'agriculture durable, et les agrofootballeurs ».

Se voulant plus précis, le principal porteur, Anani Combé, il s'agit pour eux de créer un esprit d'union, de fédération et d'intégration au sein de la société, et aussi dire à la jeunesse togolaise que c'est possible d'être épanouie dans le secteur agricole.

Dans son exécution, Agrofoot And Sustainable Agriculture Awards déroulera une agenda comportant entre autres, un tournoi de football inscrit dans la dynamique d'un développement intégral en s'alignant sur le nouveau Programme National de Développement (PND), et plus principalement ses axes 2 et 3 portant sur l'agriculture comme socle d'une croissance économique résiliente et garantir le mieux-être des Togolais, inclusion sociale.

« Agrofoot And Sustainable Agriculture Awards est un cadre créé par les acteurs pour les acteurs du secteur agricole durable pour s'épanouir, échanger et renforcer les liens de solidarité via le football, facteur d'intégration et d'inclusion solidaire », ainsi s'exprimait M. Combé.

Si pour sa part, le tournoi mettra aux prises des équipes locales des villes de Dapaong, Kara, Sokodé, Tchamba, Atakpamé, Notsè, Kpalimé et Tsévié, l'on projette sensibiliser plus d'un millier de personnes sur les avantages socio-économiques et environnementaux de la pratique de l'agriculture durable avec plus de 32 structures dans le secteur agricole durable engagées dans la compétition AgroFoot et les liens professionnels, de convivialité seront renforcés entre les acteurs exerçant dans le secteur de l'agriculture durable.

La suite de cette compétition entre les Agrofootballeurs sera une soirée dénommée Nuit « Agrofoot And Sustainable Agriculture Awards » qui verras ceux sélectionnés être primés.