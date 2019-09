Burkina Faso: Citland International dote l'école Pegue-Wend Mardia de mobiliers scolaires

Pour Kibsa Zoundi, Directrice générale de l'établissement, ce don interpelle les parents de ces enfants en y mettant en valeur cet adage qui dit qu'«un enfant n'est pas seulement à sa famille mais à la société entière.»

"Votre acte en ce jour restera à jamais gravé dans la vie de notre structure ainsi que dans celle des enfants", a indiqué Mme Zoundi.

En effet créé en 2016, le centre d'éveil et d'éducation préscolaire Pegue-wend Mardia a pour objectif, de permettre le développement des aptitudes et des habilités personnelles et cognitives des enfants.

A entendre Mme Zoundi, le besoin était là en terme de mobilier et matériel scolaire. C'est donc un grand jour qui s'élève pour cette monitrice qui exerce la profession depuis 1996 ainsi que son personnel.

Le Directeur général de Citland International, Samuel Zagury en séance d'apprentissage avec les enfants du centre

«Rendre à l'Afrique ce que l'Afrique nous a offert», tel est le leitmotiv de Trevor King qui a crée le Groupe Citland au Ghana il y a 30 ans.

Ayant participé au financement d'orphelinats, écoles, centres médicaux etc., Citland International fait ainsi don de mobiliers et matériels scolaires à l'école Pewg-wende Mardia à plus de 160 élèves.

Un don de plus de trois millions de francs CFA composé de tables, chaises, matériel scolaire, ventilateurs, laves mains, poubelles, des travaux d'aménagements des locaux.

"Nous souhaitons à nos chers enfants une brillante année scolaire, ainsi que les suivantes, car ils sont l'avenir de la nation. Et nous ne manquerons pas de les suivre.

Nos félicitations à Madame la Directrice et son équipe et nos encouragements renouvelés à poursuivre cette sainte mission.

Vous remerciant vivement de votre présence et soutien, et en particulier Arlette, Equipe Citland et Global Safety pour les efforts à rendre possible ce grand jour", a indiqué Samuel Zagury, Directeur général Citland Burkina.

Populations et PTF étaient tous présent pour soutenir l'initiative de Citland International

Favoriser de nouvelles opportunités pour ses clients en leur apportant à leur porte des solutions sur mesure, poursuivre de nouveaux produits et services provenant aussi bien de marchés établis que de marchés émergents, fournir des solutions pratiques et novatrices aux problèmes et aux préoccupations rencontrés dans l'industrie en général, être créatifs dans notre approche en proposant des solutions haut de gamme, poursuivre activement la croissance de Citland International en assurant la rentabilité de nos clients, favoriser une déontologie élevée, des pratiques commerciales équitables, de l'intégrité, de l'honnêteté, et une appréciation sincère pour ceux qui contribuent à notre succès, tels sont entre autres, la vision et la mission de Citland International.