Ile Maurice: Soodhun blanchi - Sera-t-il ministre de l'environnement ?

«Premyé minis koné ki li bizin fer.» Ce sont les propos de Showkutally Soodhun à sa sortie du tribunal après que la cour a rayé l'accusation contre lui.

Cette déclaration est lourde de sens. Le président du Mouvement socialiste militant (MSM) avait été contraint de quitter son poste de ministre des Terres et du Logement en novembre 2017, après qu'une conversation tenue lors d'une réunion privée avait été rendue publique. Dans son entourage, on affirme qu'il sera nommé ministre de l'Environnement dans les plus brefs délais.

Au sein du cabinet, ils sont deux ministres qui ont la responsabilité de plus d'un ministère. Etienne Sinantambou occupe le fauteuil de la Sécurité sociale et de l'Environnement alors que Fazila Jeewa-Daureeawoo est la ministre de l'Égalité des genres et celle des Administrations régionales. L'on se demande si à la veille des élections générales, Pravind Jugnauth procédera à un remaniement pour octroyer un portefeuille ministériel à Showkutally Soodhun de même que le poste de vice-Premier ministre. Selon un observateur politique, Pravind Jugnauth se retrouve dans une position délicate. S'il redonne le poste de vice-Premier ministre à Showkutally Soodhun, Fazila Daureeawoo pourrait mal prendre la chose. En redonnant une nouvelle chance à son président de parti, il risque de froisser ceux de la «population générale», même si la cour a blanchi l'ancien ministre.

«S'il ne fait rien, les musulmans vont se poser des questions. C'est difficile pour lui de prendre une décision à la veille des élections», note-t-il. Un membre du MSM croit que le Premier ministre ne se précipitera pas. «Il verra comment réagit l'opinion publique avant de prendre une décision. Nous sommes dans une période très sensible sur le plan politique.»

D'autres sources affirment que le poste vacant de président de la République pourrait également lui être confié. Si cela s'avère, la situation sera embarrassante pour un éventuel gouvernement dirigé par le MMM ou le PTr, si le MSM se retrouve dans l'opposition.