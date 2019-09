Cote d'Ivoire: Carte professionnelle Cijp - Les inscriptions désormais en ligne

La commission paritaire a présenté hier, à son siège au Plateau, la plateforme numérique de gestion de délivrance des cartes Cijp et d'accréditation de la presse étrangère.

La demande d'attribution de la carte de journaliste et professionnel de la communication se fera désormais via la plateforme : Cijp/ape. Cette plateforme est accessible sur le site du ministère de la Communication et des Médias : communication.gouv.ci.

L'information a été rendue publique par Abdoulaye Villard Sanogo, le président de la Commission paritaire d'attribution. C'était le 24 septembre à la faveur d'une rencontre avec la presse, au Plateau.

La rencontre marquait l'ouverture officielle de la session ordinaire de délivrance de la carte Cijp pour l'année 2020. Laquelle se refermera le 4 novembre prochain, avant la remise des cartes prévue le 31 décembre 2019.

« Cette procédure sera obligatoire cette année pour l'enrôlement des postulants à la carte Cijp, et l'accréditation de nos confrères de la presse étrangère », a insisté le président de la commission paritaire.

Ce projet qui a bénéficié du soutien du ministère de la Communication et des Médias, s'inscrit dans le cadre du projet de développement et de modernisation de la Cijp.

« Nous voici donc engagés résolument dans l'ère du numérique. Il était temps », s'est réjoui le premier responsable de la Cijp. Ce dernier n'a pas manqué de saluer l'engagement du ministre Sidi Tiémoko Touré pour la mise en œuvre de cette initiative.

Les postulants à l'attribution ou au renouvellement des cartes Cijp se soumettront donc à l'exercice de remplissage de formulaires disponible en ligne. Ce processus débouche sur une fiche d'inscription personnalisée du souscripteur.

Celui-ci devra se munir de cette fiche et se présenter au siège de la Cijp au Plateau, muni, selon les cas de figure, de pièces physiques justificatives telles qu'un extrait de naissance, une carte nationale d'identité ou encore les diplômes afférents.

« Cette étape nous permet de procéder aux vérifications requises et ainsi éviter les cas de fraude », a-t-il laissé entendre.

La procédure s'achèvera par le paiement physique des frais que le postulant effectuera dans les locaux de la Cijp.

« C'est un lancement, nous poursuivrons l'optimisation de notre logiciel en vue d'aboutir à une totale dématérialisation des procédures dans les meilleurs délais », a promis le président de la Cijp.

Les journalistes présents ont pu assister à une démonstration pratique d'inscription d'un des leurs, réalisée par les techniciens du ministère de la Communication, développeurs du logiciel.

La commission paritaire resserre les boulons

« La Cijp sera particulièrement vigilante dans la délivrance de la carte Cijp 2020. Elle entend pleinement accomplir sa mission d'assainissement du secteur en ne délivrant, comme de coutume, la carte qu'aux vrais professionnels de l'information », a assuré le président de la commission paritaire.

Il a expliqué que la présente session s'ouvre à quelques mois des futures élections qui auront lieu dans le pays.

Dans ce contexte où la diffusion de l'information devient plus que jamais sensible, la commission entend rester en alerte. « Au fur et à mesure qu'on approchera des joutes électorales, la Cijp observera attentivement la collecte et le traitement des informations par les journalistes », a-t-il déclaré.

Non sans mentionner qu'à l'ère des nouveaux médias, l'on relève une profusion de fake news, et l'intrusion de non professionnels, autoproclamés journalistes, qui foulent aux pieds les règles d'éthique et de déontologie du métier.

Dans ce même registre, Miézan N'Zo, le représentant du ministre de la Communication, a appelé les journalistes à utiliser les bons mots.

« Nos mots ne peuvent pas être choisis au hasard pour susciter les incompréhensions et encore moins l'appréhension. Il se doivent d'être précis, pensés et conçus pour atteindre des objectifs de communication efficaces », a-t-il conseillé.