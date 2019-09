Cote d'Ivoire: Journées nationales promotionnelles des Pme - La digitalisation sera au cours des travaux

La 8e édition des Journées nationales promotionnelles des PME (Jnppme 2019) s'ouvre le 26 septembre, au Palm-Club d'Abidjan, lycée technique, autour du thème : « les Tic et le développement des Pme : enjeux, défis et stratégies ».

Pendant trois jours, les opérateurs économiques, les banquiers, les structures spécialisées dans la digitalisation et les services publics impliqués dans le développement des Petites et moyennes entreprises vont évaluer l'impact des Tic sur l'augmentation des performances des Pme en général, et des Pme ivoiriennes en particulier, puis proposer des voies et des méthodes pour accélérer l'appropriation de celles-ci par les petites et moyennes entreprises.

Selon la fédération ivoirienne des Pme, la promotrice de l'évènement, les travaux permettront notamment de faire un état des lieux de la politique nationale de numérisation et de digitalisation des services de l'Administration Publique.

Ces travaux permettront également de faire la mise en place des infrastructures de base notamment le déploiement de la fibre optique ; d'apprécier le niveau d'utilisation des Tic dans la gestion quotidienne des Pme ; d'identifier les facteurs limitant l'utilisation des Tic dans le fonctionnement et la gestion des Pme d'une part et les opportunités de création de Pme dans le domaine des Tic d'autre part ; de proposer des solutions Tic adaptées aux besoins spécifiques des Pme ; de faire connaître les produits des Pme du secteur des Tic et de permettre aux start-Up de vulgariser leurs solutions actuelles.

Les journées nationales promotionnelles des Pme de cette année, se tiennent dans un contexte marqué par la faible digitalisation des petites et moyennes entreprises nationales, malgré l'impact positif avéré de l'appropriation des Tic sur le chiffre d'affaires des sociétés commerciales. Selon la Fipm, des contraintes structurelles et financières alourdissant les charges de ce type d'entreprise n'encouragent pas toujours l'appropriation par elles, des Tic.

« Ce qui constitue un désavantage supplémentaire tant il est avéré que les Tic ont un impact certain sur la productivité et la compétitivité des entreprises », pense la faîtière patronale des Pme. Qui trouve impérieux d'initier des actions en faveur de leur vulgarisation dans le secteur des Pme en tant qu'outils modernes de compétitivité.

« Il faut réussir le couplage Pme-Tic autant dans la pratique que dans l'esprit des acteurs sociaux afin de bâtir une communauté d'acteurs économiques arrimés aux évolutions technologiques actuelles », souligne la Fipme.

Se voulant un référentiel stratégique en termes d'activités de promotion des Pme, les Jnppme 2019 sont organisées par la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises, en partenariat avec le Secrétariat d'Etat auprès du ministre du commerce, de l'Industrie et de la promotion des Pme, chargé de la Promotion des Pme.