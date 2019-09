Togo: Handball Lomé-Golfe - Liberté HC champion, Nikabou remercie les Médias

Vainqueur du championnat de Handball Lomé-Golfe, Nikabou Tchassanti, le capitaine de Liberté HC est revenu sur la rencontre avant de remercier tous les acteurs ayant participer au bon déroulement de la compétition.

Champion en titre, Liberté Handball Club s'est imposée 38-33 face à Elite HC samedi dernier et conserve son titre. C'est au terme d'un match très serré (17-14 à la pause) des deux côtés que Nikabou et ses coéquipiers ont décroché le titre de champion pour la deuxième fois consécutive sur un score de 38-33. Interrogé après leur sacre, le capitaine de Liberté est revenu le match dans son ensemble.

« Le début de la rencontre n'a pas été facile pour et surtout avec l'absence de 4 de nos meilleurs éléments. Par la suite on s'est dit qu'il va falloir réagir si on veut conserver notre titre. Et c'est ce qui a été fait et on a su gérer jusqu'à la fin. Chacun s'est mis en confiance et on a pris le dessus et remporté cette finale face à Elite HC qui avant d'ailleurs tous éléments au complet », a déclaré Nikabou Tchassanti au micro de Africa Top Sports avant de continuer.

« C'est une satisfaction totale. Nous sommes très contents d'avoir gagné ce match et conserver notre titre. Vu notre effectif, nous avons joué avec les débutants et nous nous somme battu jusqu'au bout et c'est une joie pour nous », a -t'il poursuivit.

Il a également profité de l'occasion pour remercier tous ceux qui ont œuvré pour la réussite de la compétition sans oublier les journalistes qui selon lui ont joué un grand rôle dans le Handball togolais.

« Nous avons fait un bon parcours sans défaite lors de ce championnat. Je tiens à remercier la Fédération Togolaise de Handball, la Ligue de Handball Lomé-Golfe. Je tiens également à remercier notre Staff technique qui a tout mos en place pour nous permettre un bon parcours. Je n'oublie pas nos supporters qui ont été là du début jusqu'à la fin. Sans oublier les journalistes grâce à qui le Handball est maintenant médiatisé » a conclut Nikabou.