Congo-Brazzaville: Education - La Chine réhabilite l'école de l'amitié sino-congolaise à Massengo

Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Anatole Collinet Makosso, a réceptionné, le 25 septembre à Brazzaville, l'établissement scolaire situé au quartier Massengo, dans le neuvième arrondissement de la capitale.

La coopération chinoise a restauré des salles de classe, des bureaux, et construit quelques bâtiments dont l'objectif est d'offrir aux élèves et enseignants un environnement scolaire décent afin de travailler dans de meilleures conditions. Les travaux de rénovation de l'établissement ont duré sept mois pour un coût global de quatre-vingt-dix millions francs CFA. L'école primaire de l'amitié sino-congolaise de Massengo totalise, pour les deux vagues A et B, mille neuf cents élèves.

L'impact est également positif sur les parents puisque le système éducatif est ainsi revalorisé. La remise officielle de cette école à l'Etat intègre aussi les activités de commémoration des dix ans de son existence et du 55e anniversaire de l'amitié sino-congolaise.

« Cette école avait été construite grâce à une aide chinoise sous forme de don, il y a dix ans passés. Si nous mettons l'accent sur l'éducation, c'est parce qu'elle décide de l'avenir, fournit le capital humain et promet un avenir de développement », a indiqué Ma Fulin, ambassadeur de Chine au Congo.

Le diplomate chinois a profité de la circonstance pour annoncer la réouverture prochaine d'une autre école de l'amitié sino-congolaise au PK 45, au village Ignié. « Nous allons encore faire plus dans le domaine de l'éducation dans nos agglomérations. Avec tous les efforts que nous déployons ensemble, les conditions seront améliorées afin de contribuer à la stratégie de la marche vers le développement du Congo », a ajouté l'ambassadeur de chine au Congo.

Outre la réception des bâtiments et salles de classe rénovées, le ministre de l'Enseignement primaire a reçu de l'ambassadeur un don de matériel didactique ainsi que des équipements sportifs. Ce geste généreux a ému le ministre qui n'a pas manqué de louer le resserrement des liens d'amitié sino-congolaise et a apprécié le niveau d'investissement scolaire de la Chine en Afrique, en général, et au Congo, en particulier.

« Les 55 ans de l'amitié entre la Chine et le Congo que nous célébrons cette année ont été placés par les deux chefs d'Etat à un niveau du partenariat-stratégique. Vous la matérialisez au quotidien. Dans le département de la Lékoumou, nous avons aussi inauguré une école réhabilitée par la Chine. Au nom de la communauté éducative du Congo, je vous traduis toute ma reconnaissance et continuerai d'espérer sur cette coopération dans le domaine scolaire », a assuré le ministre Anatole Collinet Makosso.

Outre l'école de l'amitié sino-congolaise de Massengo, dans le cadre de l'investissement scolaire, le ministre de l'Enseignement primaire a cité le complexe Révolution-Gampo-Ollilou et s'est souvenu de l'initiative du jumelage des élèves congolais et chinois.